Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 34,5 тысяч

Аналитики Новосибирскстата подсчитали среднюю номинальную зарплату в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2018 года — зарплата новосибирцев превысила 34 тысячи рублей.

Так, по данным аналитиков, средняя зарплата новосибирцев составила 34 570 рублей в месяц.

Больше всего, по данным статистиков, в регионе зарабатывают финансисты — 64 148 рублей, меньше всего получают рыболовы — 19 727 рубля.

Лидером в Сибирском федеральном округе по средней зарплате стал Красноярский край с показателем 44 387 рубля. Новосибирская область традиционно не вошла в число сибирских регионов с самыми высокими зарплатами. Ниже зарплаты только в Республике Алтай и Омской области.

На прошлой неделе специалисты Зарплаты.ру выясняли, как новосибирцы проводят свободное от работы время.