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Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 34,5 тысяч
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Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 34,5 тысяч 

ngs.ru 41 минуту назад
Фото: ngs.ru
Аналитики Новосибирскстата подсчитали среднюю номинальную зарплату в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2018 года — зарплата новосибирцев превысила 34 тысячи рублей.
Так, по данным аналитиков, средняя зарплата новосибирцев составила 34 570 рублей в месяц.
Больше всего, по данным статистиков, в регионе зарабатывают финансисты — 64 148 рублей, меньше всего получают рыболовы — 19 727 рубля.
Лидером в Сибирском федеральном округе по средней зарплате стал Красноярский край с показателем 44 387 рубля. Новосибирская область традиционно не вошла в число сибирских регионов с самыми высокими зарплатами. Ниже зарплаты только в Республике Алтай и Омской области.
На прошлой неделе специалисты Зарплаты.ру выясняли, как новосибирцы проводят свободное от работы время.
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