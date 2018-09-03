Казань может остаться без ВСМ

Высокоскоростная магистраль может не дойти до Казани. Участок Москва — Владимир начнут строить в этом году, а на отрезок до Казани денег пока нет. Нужно 700 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Протяженность ВСМ Москва — Казань (если она будет построена) составит около 770 км. Скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа.

Минтранс Татарстана хочет, чтобы строительство магистрали началось с участка Казань — Нижний Новгород.

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