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Казань может остаться без ВСМ
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Казань может остаться без ВСМ 

Казанский Портал + ещё 1 44 минуты назад
Фото: Реальное время
Высокоскоростная магистраль может не дойти до Казани. Участок Москва — Владимир начнут строить в этом году, а на отрезок до Казани денег пока нет. Нужно 700 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Протяженность ВСМ Москва — Казань (если она будет построена) составит около 770 км. Скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа.
Минтранс Татарстана хочет, чтобы строительство магистрали началось с участка Казань — Нижний Новгород.
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