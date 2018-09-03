На ВСМ Москва — Казань требуется 700 млрд бюджетных рублей

Если государство не выделит на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань грант в 700 млрд рублей, то стоимость магистрали окажется глубоко отрицательной — минус 642 млрд рублей, подчитали в РЖД

Отчет РЖД, в котором содержатся такие цифры, приводит «Коммерсант». Без гранта (под которым подразумеваются средства, которые государство выделяет концессионеру на этапе строительства на покрытие части капзатрат), участок ВСМ Москва — Владимир может остаться без продолжения, то есть до Казани дорога не дойдет. Если же государство выделит на строительство 700 млрд рублей, ВСМ Москва — Казань длиной 770 км будет построена и выйдет в плюс — 145,6 млрд рублей.

Напомним, что ВСМ Москва — Казань планируется строить по концессии. Концедентом (предоставляющей концессию стороной) станет Росжелдор, концессионером — специальная проектная компания, в которую войдут «Скоростные магистрали» (принадлежат ОАО РЖД), иностранный стратег (китайские или немецкие компании) и другие участники. Причем эта дорога может стать частью более глобального проекта ВСМ Москва — Пекин со стоимостью 7 трлн рублей.

О капитальном гранте от государства речь шла с самого начала, его сумма почти не менялась, зато оценка проекта росла, пишет «Коммерсант».

Сейчас в инвестпрограмме ОАО РЖД до 2025 года фигурирует лишь участок Москва — Владимир, на который должно быть выделено 201,3 млрд рублей (и отдельно закупка 15 пар высокоскоростных поездов на 38,8 млрд рублей). Общая стоимость строительства — 419,1 млрд рублей, потребность в финансировании — 486,7 миллиарда.

Источник в российских финансовых ведомствах подтвердил, что в Минтрансе выделение дальнейшего гранта на ВСМ Москва — Казань поддерживают. Варианты при этом рассматриваются разные: капитальный грант на этапе строительства либо субсидии на этапе эксплуатации.

В ОАО РЖД утверждают, что согласно расчетам, пассажирский спрос у ВСМ будет высоким, благодаря 15 транспортно-пересадочным узлам, в том числе в аэропорту Нижнего Новгорода, и развитию сети сопряженных скоростных маршрутов. Государство при этом является одним из основных бенефициаров проекта, поскольку за первые 12 лет эксплуатации ВСМ прирост ВВП составит 13,4 трлн рублей.

Напомним, 20 июля были объявлены сроки строительства ВСМ Москва — Казань, сообщала корпоративная газету РДЖ «Гудок». Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань стоимостью 1,7 трлн рублей планируется начать в четвертом квартале 2018 года и закончить в 2024-м.