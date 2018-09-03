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«Ведомости»: Россельхозбанку потребовалось 40 млрд рублей до конца года
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«Ведомости»: Россельхозбанку потребовалось 40 млрд рублей до конца года 

Инфо 24 1 час назад
Фото: Инфо 24
Центробанк считает необходимым увеличить капитал Россельхозбанка минимум на 40 млрд рублей до конца года. По данным источников «Ведомостей», в настоящее время различные ведомства обсуждают, как предоставить дополнительные средства и в каком размере.
В этом году банк уже увеличивал капитал на 15 млрд рублей, выпустив бессрочные субординированные облигации — ценные бумаги, держатель которых последним получит свою долю в активах компании при ее банкротстве.
Еще 5 млрд даст дополнительный выпуск облигаций, деньги на него выделены из бюджета, отмечает газета.
По данным ведущего методолога российского рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, у банка хорошая отчетность, и дополнительные средства могут понадобиться на расширение его деятельности, например, на новые программы финансирования. Россельхозбанк находится в собственности Росимущества. Банк был создан в марте 2000 года по поручению исполняющего обязанности президента Владимира Путина.
С 2014 года кредитная организация показывает убытки. В 2014 году они составили 47,9 млрд рублей, в следующем — 94,2 млрд, в 2016-м — 58,9 млрд, в 2017-м — 19,5 млрд рублей.
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