«Ведомости»: Россельхозбанку потребовалось 40 млрд рублей до конца года

Центробанк считает необходимым увеличить капитал Россельхозбанка минимум на 40 млрд рублей до конца года. По данным источников «Ведомостей», в настоящее время различные ведомства обсуждают, как предоставить дополнительные средства и в каком размере.

В этом году банк уже увеличивал капитал на 15 млрд рублей, выпустив бессрочные субординированные облигации — ценные бумаги, держатель которых последним получит свою долю в активах компании при ее банкротстве.

Еще 5 млрд даст дополнительный выпуск облигаций, деньги на него выделены из бюджета, отмечает газета.

По данным ведущего методолога российского рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, у банка хорошая отчетность, и дополнительные средства могут понадобиться на расширение его деятельности, например, на новые программы финансирования. Россельхозбанк находится в собственности Росимущества . Банк был создан в марте 2000 года по поручению исполняющего обязанности президента Владимира Путина

С 2014 года кредитная организация показывает убытки. В 2014 году они составили 47,9 млрд рублей, в следующем — 94,2 млрд, в 2016-м — 58,9 млрд, в 2017-м — 19,5 млрд рублей.