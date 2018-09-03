Стоимость биткоина на этой неделе может достигнуть 8 тысячи долларов

Преодолев уровень в 7 тысяч долларов, стоимость биткоина не остановится и на этой неделе продолжит рост. Одним из стимулов для этого может стать решение платформы Yahoo Finance ввести возможность покупки и продажи биткоина и ряда других цифровых валют для жителей США, отмечают эксперты.

По итогам воскресных торгов биткоин вырос в цене на 1,02 процента — до 7,275 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 1,37 процента — до 7,291 тысячи долларов.

По мнению опрошенных «РИА Новости» экспертов, на этой неделе стоимость биткоина может подобраться к отметке в 8 тысяч долларов. На это указывает общий повышательный тренд и некоторые события, произошедшие на рынке. В частности, новость о введении в Yahoo Finance криптообменника.