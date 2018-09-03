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Из-за долгов за электроэнергию отопительный сезон может начаться позже
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Из-за долгов за электроэнергию отопительный сезон может начаться позже 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Предприятия ЖКХ Кемеровской области подошли к началу отопительного сезона с долгом в размере 1,37 млрд рублей перед ПАО «Кузбассэнергосбыт» (входит в Группу «Мечел»).
Наиболее крупные долги у предприятий ООО «ГТП» и ООО «КОТК» г. Киселевска (137 и 5,9 млн руб. соответственно), МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского района (66,5 млн руб.) и ООО «Юргинский машзавод» (67,2 млн руб.), ООО «СТГК» Чебулинского района (15,2 млн руб.), ООО «ЯКК» и ООО «Тепловик» Яйского района (19 и 4,1 млн руб. соответственно), ООО «Ижморская ТСК» (7,2 млн руб.).
Сейчас режим полного или частичного ограничения электропотребления за долги введен на более 138 котельных Кузбасса.
«Многие организации сферы ЖКХ не только не спешат погасить накопленную задолженность, но и не рассчитываются за текущее энергопотребление. Из-за своей безответственности они рискуют сорвать начало нового отопительного периода», — поясняет генеральный директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Леонид Петров.
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