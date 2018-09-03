Долг «Открытие холдинга» перед группой «Открытие» составляет 320–350 млрд руб

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Долг «Открытие холдинга» перед банковской группой «Открытие» на начало года составлял более 550 миллиардов рублей, на текущий момент задолженность составляет 320–350 миллиардов рублей, сообщил глава группы Михаил Задорнов

Глава «Открытия» отметил, что сокращение долга перед группой произошло в основном за счет закрытия сделок РЕПО по ценным бумагам. «Прежде всего, закрыты сделки РЕПО с рядом ценных бумаг: на баланс „Открытия“ и пенсионных фондов встали акции ВТБ всего на сумму более 100 миллиардов рублей. Фактически это и сократило долг „Открытие Холдинга“, — указал банкир.

Задорнов добавил, что также на баланс банка переведены акции QIWI , „Полиметалла“ (сейчас банк владеет 8% акций „Полиметалла“) и еще ряд бумаг. Кроме того, „Открытию“ были переданы „Таможенная карта“ и ряд промышленных активов.

Он уточнил, что в настоящее время продолжаются переговоры по обмену долга на ряд активов, которые непосредственно связаны с деятельностью группы. В частности, ведется подготовка сделки о передаче товарных знаков группе. „Мы ведем подготовку сделки. Все товарные знаки, доменные имена, связанные не только с банком „Открытие“, а в целом с группой, оцениваются примерно в 5 миллиардов рублей, включая НДС“, — сказал Задорнов.

Также ведутся переговоры по передаче „Открытию“ управляющей компании „Открытие“ »Балтийского лизинга" , здания бизнес-центра «Вивальди Плаза», некоторых промышленных активов. «Я надеюсь, что к середине сентября на несколько десятков миллиардов рублей долг будет погашен. Хотя очевидно, что у „Открытие Холдинга“ нет такого количества активов, чтобы погасить всю задолженность перед „Открытием“ и „Трастом“, — отметил глава „Открытия“. Он добавил, что другие бывшие акционеры, которые тоже остаются должниками банка, обслуживают свои долги, выполняют обязательства.