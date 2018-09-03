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На российском авторынке во второй половине августа 18 брендов изменили цены
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На российском авторынке во второй половине августа 18 брендов изменили цены 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
Вторая половина августа изменила ценовую политику на отечественном авторынке, в результате чего в России 18 автомобильных марок стали дороже.
По итогам мониторинга ситуации на торговых площадках РФ, аналитики отмечают повышение стоимости на некоторые модели компании Hyundai, Mazda, Mersedec-Benz, Toyota и другие.
К примеру, у южнокорейского производителя в цене поднялись Solaris и Elantra в кузове седан, причем стоимость варьируется от 3 000 до 55 тысяч рублей.
Ценовая разница в повышении стоимости всего модельного ряда японской марки Mazda достигает 12-35 тысяч рублей, тогда как «вилка» немецкой копании Mersedec-Benz составляет 20 000-350 000 рублей.
Еще один «японец» на российском рынке — Subaru также поднял цену на все свои модель. которые теперь дороже на 19 000-70 000 рублей.
Не отстает от них и Toyota с подорожанием внедорожника Land Cruiser до 65 тысяч рублей.
Отметим, что в каждом случае размер подорожания определяет «начинка» авто.
Согласно анализу отечественного рынка, автомобили «подскочили» в цене в период 16-31 августа.
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