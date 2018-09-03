Ещё
Чистая прибыль КТК по МСФО за 6 месяцев выросла в 117 раз
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.66
$
68.00
78.56
78.89
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.64
+0.28 Золото
1200.17
–0.01 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.1593
+0.0111
20.08
1.1482
02.09
28.08
23.08

Чистая прибыль КТК по МСФО за 6 месяцев выросла в 117 раз 

Прайм + ещё 1 20 минут назад
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Кузбасской топливной компании" (КТК) по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 116,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,033 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка за шесть месяцев выросла в два раза, до 30,57 миллиарда рублей, операционная прибыль составила 4,082 миллиарда рублей, показав рост в 49,2 раза. Показатель EBITDA вырос в 5,6 раза, до 5,117 миллиарда рублей.
"Кузбасская топливная компания" — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. В 2017 году КТК нарастила добычу угля на 13%, до 13,2 миллиона тонн. В 2018 году это показатель ожидается на уровне 15,9 миллиона тонн.
Прайм: последние новости
СМИ: Производители предупредили о росте цен на хлеб в России‍ ЦБ: Средняя рублевая ипотечная ставка в РФ в июле выросла впервые с января, до 9,57% Медведев проведет совещания о расходах бюджета на программы развития ряда регионов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет резкий рост цен581
Аналитики рассказали, когда рубль начнет дорожать
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах78
«Таких зарплат не получают»: что скрывают чиновники1
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
05:09
Кредит на школу: россияне влезли в долги
Личный счет Статьи
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение