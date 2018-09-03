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Рубль снижается на открытии торгов к доллару и евро
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Рубль снижается на открытии торгов к доллару и евро 

RT на русском 7 минут назад
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара повысился на 20 копеек — до 67,75 рубля.
Курс евро вырос на 20 копеек и составил 78,57 рубля.
RT на русском: последние новости
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