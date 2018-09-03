Ещё
Рубль снижается на открытии торгов к доллару и евро
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
01.09
$
68.0447
–0.0374
€
79.4966
–0.1799
ММВБ
31.08 23:00
$
67.5500
+0.0475
€
78.3725
+0.0350
Forex
03.09 10:00
$
67.7391
–0.0979
€
78.5471
–0.1845
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.70
$
68.00
€
78.97
€
78.90
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
€
77.19
Индексы и котировки
Brent
77.64
+0.28
Золото
1200.17
–0.01
РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.1593
+0.0111
20.08
1.1482
02.09
28.08
23.08
Рубль снижается на открытии торгов к доллару и евро
RT на русском
7 минут назад
Комментарии
Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара повысился на 20 копеек — до 67,75 рубля.
Курс евро вырос на 20 копеек и составил 78,57 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
СМИ: В России доля одобренных заявок на получение ипотеки в первом полугодии составила 70,4%
В Москве признали памятником архитектуры усадьбу, в которой гостил Александр Дюма
Эксперт прокомментировал рост спроса на аренду жилья в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет резкий рост цен
579
Аналитики рассказали, когда рубль начнет дорожать
9
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ
7
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах
78
Доллар взлетит до 70 рублей
3
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании
Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
05:09
Кредит на школу: россияне влезли в долги
Личный счет
Статьи
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет
Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость
Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение