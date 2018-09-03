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Фондовый рынок России открылся снижением
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Фондовый рынок России открылся снижением 

Газета.Ru 28 минут назад
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,1% и составил 2344,15 пункта.
Индекс РТС просел на 0,3%, до 1088,88 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 17,99 коп., до 79,49 руб., курс доллара уменьшился на 3,74 коп., до 68,04 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 10,15 коп., составив 73,19 руб.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,14%, до $77,53 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,19%, до $69,67 за баррель.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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