В 2019 году на соцподдержку граждан в Ростовской области направят 34,5 млрд руб

В 2019 году в Ростовской области на социальную поддержку граждан планируется направить 34,5 млрд руб. Такие данные приводятся на портале правительства донского региона. Указанная сумма на 900 млн руб меньше, чем направленная в текущем году на эти цели. Всего за 2014-2020 годы по данной статье направлено 232,2 млрд руб. Средства выделяются из регионального и федерального бюджетов, а также из безвозмездных поступлений в бюджет области. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в 2018 году на повышение зарплаты работникам социальной сферы дополнительно выделено 269 млн руб.