К концу августа Крымский полуостров посетили более 5 миллионов туристов

К концу августа Крымский полуостров посетили более 5 миллионов туристов, сообщил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента РК Алексей ЧЕРНЯК , пишут «Аргументы недели-Крым».

По его словам, это на 28% больше, чем в прошлом году. ЧЕРНЯК отметил, что благодаря мосту через Керченский пролив Крым приближается к рекорду, который долго держался при Украине, — тогда полуостров посещали 6 миллионов туристов в год.

«Крым лидирует в ценовой политике. Здесь можно найти отдых на любой кошелек, как для богатых, так и для людей среднего достатка», — цитирует его RT.