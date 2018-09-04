Россияне скупают жилье в Черногории

Морская болезнь

Спрос на курортную недвижимость обычно связан с туризмом: где человек любит отдыхать, там со временем начинает присматриваться к жилью. Неудивительно, что одна из самых популярных у россиян стран — наряду с Болгарией и Турцией — это Черногория. Недорогой и душевный отдых давно сделал страну популярной у соотечественников, а с 2015 года за покупку местной недвижимости можно еще и получить ВНЖ.

Что характерно — никакой минимально необходимой суммы вложений закон не предусматривает. Достаточно предоставить выписку из кадастра недвижимости и подтвердить наличие средств на счете в размере 3650 евро (из расчета по 10 евро в день в течение года). Правда, Черногория еще не вошла в ЕС — страна пока в кандидатах. Но многие инвесторы предпочитают дождаться вступления уже в качестве собственников недвижимости.

По данным исследования Tranio, за последние годы количество русскоязычных инвесторов в черногорскую недвижимость ради ВНЖ заметно увеличилось — это отметили 79 процентов местных риелторов, говорящих по-русски. При этом, как подчеркивает большинство респондентов, в основном их русскоговорящие клиенты интересуются жильем в ценовой категории «ниже среднего» (до 150 тысяч евро). Такие же данные — у Болгарии, Таиланда и Турции.

Еще одно обязательное условие получения ВНЖ — недвижимость должна быть без каких-либо обременений, так что на ипотеку рассчитывать не приходится. Впрочем, ее без вида на жительство в любом случае не дадут.

Почем все удовольствие

Итак, покупать придется на свои — и если задача состоит в том, чтобы отдыхать со вкусом, то бюджет будет сопоставим с покупкой московской «двушки». Разброс цен по стране и даже внутри каждого из населенных пунктов довольно велик — в среднем, по данным Numbeo, метр черногорской недвижимости стоит около 3550 евро. Но без учета элитного сегмента цифра будет все-таки пониже.

В основных курортных городах жилье с приличным ремонтом, хорошим видом, площадью от 55-60 квадратных метров обойдется в 120-150 тысяч евро. Так, по данным черногорского агентства недвижимости Value One, 56-метровую двухкомнатную квартиру в Тивате с видом на Адриатику можно купить за 140 тысяч евро, жилье площадью 80-100 метров будет стоить от 200 тысяч евро. Похожие цены и в Которе, и в Херцег-Нови, чуть подороже — в Будве, чуть подешевле — в Баре.

Виллы, само собой, стоят куда дороже — особенно просторные. Скажем, 200-метровый четырехкомнатный дом в Будве, с собственным бассейном и видом на Адриатику, обойдется в 600 тысяч евро, а вилла в 1200 «квадратов» по соседству вполне может стоить и два, и три миллиона евро. В Баре, который только набирает популярность, 200-метровый дом можно найти за 130-150 тысяч евро.

Стать собственником черногорского жилья реально и с куда меньшей суммой — в том числе и в одном из курортных регионов. Но придется выбирать что попроще и с минимальной площадью. Например, студию площадью 26 «квадратов» в курортной Будве можно купить за 43 тысячи евро. Дом находится в 900 метрах от моря, сама квартира — на первом этаже, с видом на кусты и водосточный желоб. В квартире есть все необходимое, но она, конечно, больше напоминает по своей конфигурации гостиничный номер, чем просторную виллу. Хотя, если жилье приобретается для отпуска — прийти с пляжа или из клуба и забыться сном — такой вариант вполне подойдет. Опять же, и ВНЖ можно оформить.

«На самом деле, дешевле 1700-2000 евро за метр приличного жилья в Черногории не найти — мы с женой потратили на выбор два с половиной года и неплохо изучили рынок, — предостерегает москвич Степан. — Еще один закон покупки нормальной недвижимости — ищите проверенного риелтора. Здесь полно кидал, это в том числе и российские фирмы. Плюс каждый второй местный житель что-то хочет вам впарить: через два часа после того, как ты появляешься в городе, к тебе уже идут. Но если удастся прорваться через все это и найти нормального риелтора, все идет легко и быстро. Страна маленькая, все всех знают, так что нормальные профи тут дорожат своей репутацией».

Перегибы на местах

Плюсы владения курортной недвижимостью расписывать не имеет смысла — в отличие от минусов и, скажем так, нюансов. К последним относится уже упомянутый факт: Черногория — маленькая, в столице Подгорице живет 150 тысяч человек (это самый населенный город и единственный, в котором можно сходить в кино или посетить торгово-развлекательный центр), а во всей стране — чуть больше 600 тысяч человек.

По разным оценкам, русских в стране от 10 до 20 тысяч. Такой разброс объясняется, в частности, тем, что очень многие недвижимостью владеют, но приезжают только в сезон — отдохнуть. Иногда этот отдых весьма специфичен, жалуется жительница Лобни Марина, купившая квартиру в Которе в 2016-м.

«Здесь есть такой термин — «русские» жилые комплексы, их обычно строят выходцы из России и продают своим же соотечественникам. Когда я присматривалась к местному жилью, сначала хотела выбрать такой ЖК, но сейчас рада, что остановилась на «вторичке». «Русские» дома часто стоят в несезон пустыми, зато летом там праздник каждый день — в том числе, с шансоном и шашлыками».

Сама Марина живет в небольшой «двушке», которую купила за 100 тысяч евро.

«Я и сама переехала не полностью, подмосковную квартиру оставила, не продаю. Но зиму стараюсь проводить здесь, — рассказывает женщина. — Мне не скучно: я работаю, занимаюсь переводами. Иначе я бы и не сунулась в Черногорию: никакой работы кроме туристического сектора тут нет. Сначала поселилась в Будве, платила за аренду 350 евро в месяц, параллельно просматривала варианты. Сейчас довольна всем, но поначалу некоторые вещи коробили. Например, расходы на коммуналку — вода, свет, интернет — больше 100 евро в месяц. Кроме того, здесь в домах есть кондиционеры, но нет отопления — зимой подскакивают расходы на электроэнергию. А еще через полгодика выяснилось, что сначала мне в местных лавках продукты продавали раза в два дороже, чем «своим»».

Это касается и услуг по продаже недвижимости, добавляет Степан. «И есть еще один чисто бытовой нюанс — тут очень высокая влажность, поэтому в домах часто заводится плесень».

К нюансам стоит добавить и типичные для южных стран неторопливость в делах и весьма приблизительную пунктуальность.

«Это страна не для работы, — резюмирует Степан. — Но для отдыха тут все, на мой вкус, идеально».