Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы

Темные улицы

Москвичи зарабатывают много и много тратят. Миф о благополучии столичных жителей разбивается о суровые ценники: 300, а то и 500 рублей за кофе в бумажном стаканчике, несколько тысяч рублей за билет в приличный театр и больше 10 миллионов рублей за среднестатистическую квартиру.

Копить на столичное жилье приходится годами (около 11 лет, по данным «Мира квартир», если откладывать всю зарплату и жить на дополнительные доходы). При этом покупатели московской недвижимости, как выяснилось, редко задумываются о безопасности проживания в том или ином районе.

Выбирая жилье, они в первую очередь обращают внимание на цену объекта, во вторую, если речь идет о новостройке, — на стадию строительства дома. Далее, по данным агентства «МИЭЛЬ», идут такие факторы, как транспортная доступность жилого комплекса, насыщенность района инфраструктурой, качество здания, схема покупки и репутация застройщика.

Нет ли в кустах десятилетиями орудующего маньяка и можно ли ночью спокойно выйти за хлебом — это, похоже, мало волнует новоселов. А многие оценивают уровень безопасности субъективно: центр — престижно, значит здесь бояться нечего. Это не так.

Ветер северный

Центр в рейтинге безопасности столичных округов, составленном в аналитическом центре Est-a-Tet с использованием данных ГУВД Москвы, занял третье место с конца. Всего в списке девять округов — в расчет не брали Зеленоград, расположенный далеко за МКАД, и присоединенные территории (Новую Москву).

По данным аналитиков, сейчас в Центральном округе, где совершается львиная доля всех московских преступлений, строят 474 тысячи квадратных метров жилья. «Квадрат» в среднем стоит 434 тысячи рублей, целая квартира — почти 39 миллионов рублей.

Худшим с точки зрения безопасности признан юг города. Справедливости ради, и недвижимость здесь не самая дорогая: 194 тысячи за квадратный метр, 12,5 миллиона за квартиру.

Второе место в списке самых опасных — у Северного округа, где за новую квартиру просят в среднем более 18 миллионов рублей, за метр — 246 тысяч рублей.

Кадр из фильма «Дневной дозор»

Если рассматривать цены не только в новостройках, но и на вторичном рынке жилья, то ЦАО и САО все равно попадают в пятерку округов с самой дорогой недвижимостью: по подсчетам «Мира квартир», в первом округе средняя стоимость жилого помещения составляет 26 миллионов рублей, во втором — 12 миллионов.

Ценники по московским меркам обоснованные — в центре практически любого мегаполиса мира недвижимость дороже, чем на окраинах. А на севере, помимо высокого уровня преступности, — хорошо развитая сеть метрополитена, дороги, парки, социальная и коммерческая инфраструктура, местами — почти чистый воздух.

Как в санатории

Наиболее безопасным столичным округом аналитики признали Северо-Западный — на него приходится 8 процентов совершенных в старых границах Москвы преступлений. По данным экспертов, в СЗАО сегодня строят 300 тысяч квадратных метров жилья. Один метр здесь оценивается в 226 тысяч рублей, за квартиру в среднем просят 15,8 миллиона рублей.

На втором месте по уровню безопасности — Восточный округ, где объем предложений новостроек минимален — 67 тысяч квадратных метров. Средняя стоимость квартиры в округе составляет 11,9 миллиона рублей.

«Бронза» рейтинга внезапно досталась юго-востоку, который годами считался не только самым криминальным, но и самым экологически грязным округом города. На сегодняшний день здесь возводят 347 тысяч квадратных метров жилья, метр в среднем стоит 141 тысячу, квартира — 8,3 миллиона. Покупатели любят ЮВАО, прежде всего за низкую стоимость жилья.

«Наличие большого объема бюджетного предложения, качественных проектов комфорт-класса с возможностью выбора квартир с отделкой, а также интересных проектов бизнес-класса делает ЮВАО вторым округом в Москве по объему продаж. За 2017-2018 годы продажи квартир в нем составили 16 процентов от общего объема, реализованного в Москве», — сообщили в агентстве недвижимости «Бон Тон».

На первом месте по популярности среди покупателей — северо-восток города, который в рейтинге безопасности занял лишь шестое место.

Злые вы, уеду я от вас

Если смотреть масштабнее, то для тех, кто хочет гулять по ночам, не боясь за здоровье и личное имущество, покупка квартиры в Москве вообще не имеет никакого смысла. В общероссийском рейтинге городов, ранжированных по уровню безопасности, столица занимает лишь 31 место из 100.

Рейтинг составил портал Domofond, опросив более 250 тысяч человек. Россиянам предлагалось оценить, насколько они согласны с высказыванием «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по 10-балльной шкале.

Кишащая полицейскими Москва получила 6,9 балла, а на первом месте оказался Грозный с 8,7 балла. Второю строчку рейтинга занял Сочи, замкнул тройку лидеров Нижневартовск. В десятку также вошли Сургут, Армавир, Саранск, Мурманск, Чебоксары, Нижнекамск и Владикавказ.

Самыми опасными городами, кстати, признали Шахты в Ростовской области, Волгоград, Омск, Пермь, Саратов и Челябинск.

Интересно, что в десятке самых безопасных не нашлось места ни одному городу с населением свыше миллиона человек. Вывод очевидный — за безопасностью лучше ехать в средние и малые муниципалитеты. Там и квартиры традиционно дешевле. В Грозном, например, отдельное жилье в среднем стоит около 1,9 миллиона рублей (здесь и далее — данные «Мира квартир»), в Нижневартовске — 3,6 миллиона рублей, в Сургуте — 4,5 миллиона рублей, в Саранске — 2,6 миллиона, в Мурманске, Чебоксарах и Владикавказе — 2,5 миллиона рублей.

Особняком стоит некриминальный Сочи — 6,3 миллиона за квартиру в среднем, третье место по уровню цен на недвижимость после Москвы и Санкт-Петербурга. Высокая стоимость жилья компенсируется наличием моря и среднегодовой температурой воздуха: около +14 (в Москве: +5).

И опять же — во всем Краснодарском крае, по данным Генпрокуратуры РФ, за январь-июль 2018-го совершили в два раза меньше преступлений, чем в Москве: 39,8 тысячи против более чем 82 тысяч (без учета Подмосковья).

У тех, кто собрался копить на недвижимость в столице, впрочем, еще есть 11 с лишним лет на размышления о целесообразности покупки.