На Дону на благоустройство территорий направят более 2 млрд рублей

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на Дону реализовано уже семь крупных проектов, также преобразились 111 дворов. Причем, эти проекты выбирали сами жители.

— Мы провели рейтинговое голосование по объектам благоустройства, в котором приняли участие более 720 тысяч человек, — отметил, открывая семинар, Василий Голубев

Благодаря программе, в крупных городах области изменились парки, аллеи, набережные…А в следующем году в проекте смогут участвовать сотни населенных пунктов.

— Число участников может быть расширено до 266. В программе с проектами благоустройства смогут участвовать населенные пункты численностью от 1000 человек, — обрадовал присутствовавших в зале представителей городов и сел губернатор.

Главный критерий, по которому будут выделяться средства, проекты не должны быть «кабинетными», их должны обсудить сами жители и оценить эксперты.

— С кондачка это сделать не получится. Чтобы участвовать и победить в конкурсе по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий, необходимы знания, — предупредил глава региона. — Эти знания, в том числе, дают такие семинары.

План на этот год — реализовать 99 проектов, из них 70 — во дворах. Причем, обязателен авторский контроль проектов. В качестве удачного примера был приведен парк «Кони» в Аксае, где задумка автора была максимально реализована.

Кстати, средства на благоустройство муниципалитеты могут получать и участвуя во Всероссийских конкурсах. Так, Семикаракорск стал победителем Первого Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений и получил 75 миллионов рублей (для сравнения, столько составляет бюджет города) на реконструкцию городского пляжа. Как подчеркнул Василий Голубев, этим проектом заинтересовались даже в других регионах страны. Азов также выиграл 50 миллионов рублей в этом конкурсе на реализацию проекта «Петровский бульвар».

После участия в семинаре в Матвеевом Кургане губернатор и представители муниципалитетов посетили жилой комплекс, состоящий из нескольких трехэтажных домов, в Таганроге по переулку Новый первый, где благоустраивается дворовая территория. Глава региона оценил проект и пообщался с местными жителями, в том числе на тему открытия поблизости детского сада. Губернатор также осмотрел сквер «Западный», благоустроенный в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Семинар продолжился в Таганрогском драматическом театре имени А. П. Чехова, где выступили известные в России специалисты по реализации проектов по благоустройству. Закончилась встреча вручением главой региона ключей от новой специализированной коммунальной техники, предназначенной для Новочеркасска и Таганрога. Только в этом году Ростовская область получила уже 89 таких машин, до января это число вырастет до сотни.