Жилые дома построят на месте кладбищ

Жилые дома в России построят на месте кладбищ

На местах захоронений всё чаще строят коммерческую недвижимость. Причина такого неуважения к предкам кроется в том, что большая часть кладбищ не оформлена или заброшена.

Чтобы сохранить могилы нужны миллиарды рублей, которые пока государство не планирует выделить из бюджета. Старые кладбища не могут подстроиться под новые правила оформления земли, об этом пишет издание Daily Storm.

В 2014 году президент поручил Министерству строительства урегулировать ритуальную сферу. Но загвоздка состоит в том, что точное количество кладбищ в России неизвестно. В 2015 году Союз похоронных организаций и крематориев озвучил цифру в 600 тысяч. Но по данным Минстроя, опубликованных в 2017 году, в России числится всего 82 тысячи погостов. Скорее всего, эта цифра занижена, и в список попали недавно построенные места для захоронений, которые имеют все необходимые документы.

Большая часть российских кладбищ основана в советское время или раньше. В то время они создавались по решению местных властей. Например, в сельской местности, как правило, для этого отводили участок земли на окраине леса. Сегодня всё по-другому и намного сложнее. Чтобы зарегистрировать территорию под захоронения, требуются кадастровые документы и технические планы. При этом кадастры отличаются друг от друга. Так лесной кадастр и единый кадастр недвижимости — разные вещи. А любое переоформление стоит больших денег.

Кладбища, которые изначально были расположены в сельской местности, после реорганизаций, связанных с Советским Союзом, так и остались на земле сельхозназначения. Захоронения, которые находились рядом с лесами, отошли к Гослесфонду. И чтобы сейчас оформить документ на старое кладбище, нужно перевести его землю в другую категорию специального назначения. Но это стоит больших денег.

Подобным переоформлением могли бы непосредственно заняться муниципалитеты. Но законодательство не позволяет им это сделать. Бюджетные деньги можно тратить только на объекты, которые принадлежат муниципальной власти. И чтобы поменять категорию земли, территория должна быть пустой. А надгробия приравниваются к постройкам. К тому же депутатам предпочтительнее выделить землю для строительства нового детского сада или школы. Поэтому ритуальная сфера финансируется в последнюю очередь.

Абсолютно по-другому обстоит дело с открытием новых кладбищ. Для них подготавливают всю документацию, планы захоронения и так далее. Подобный участок всем инстанциям одобрить намного легче.

Министерство строительства начало разрабатывать закон о регуляции ритуальной деятельности, который должен учесть все нюансы. Но в последнее время он почему-то «подзавис».

Не стоит забывать и о церкви, которая настаивает: если у могилы сохранился кусок надгробия, крест или ограда, то такое захоронение должно быть ухоженным. И не важно, остались ли родственники, которые могут за ним следить. В особых случаях церковь может разрешить перезахоронение на другом кладбище. Но вариант, когда могилы просто сравнивают с землей для постройки недвижимости для неё — недопустим.

А в России много случаев, когда заброшенные кладбища сносят, чтобы построить новые жилые комплексы или загородные дома. Особенно это распространено в Московской и Ленинградской областях, где высокая цена на землю. Обычно никакие протесты местных жителей не останавливают бульдозеры, выравнивающих кладбище под строительную площадку. А потом, когда коттеджный посёлок построен, ни у кого нет претензий, потому что у застройщика на руках есть все документы.

Таким образом, ситуация, когда люди приезжают на могилу давно усопшего родственника, а на её месте чей-то дом, вполне реальна.