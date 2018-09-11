Глава Магаданской области намерен рекомендовать Анатолия Широкова на пост сенатора 

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидатура действующего сенатора от Магаданской области Анатолия Широкова будет с большой долей вероятности опять рекомендована на этот пост. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) врио главы Магаданской области Сергей Носов.
По итогам голосования на досрочных выборах руководителя региона врио главы Сергей Носов, выдвинутый "Единой Россией", набрал 81,59% голосов. Носов, занимавший пост мэра Нижнего Тагила, был назначен врио губернатора Магаданской области в мае 2018 года в связи с отставкой прежнего главы Владимира Печеного.
"Пока других вариантов не видим, не получаем или не подготовили. С большой долей вероятности это [будет Анатолий] Широков", [действующий сенатор], — сказал Носов.
Анатолий Широков представляет регион в Совете федерации с октября 2014 года. Он входит в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.