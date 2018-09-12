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Два детских сада и три школы поставили на кадастровый учет в Москве с начала сентября
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Два детских сада и три школы поставили на кадастровый учет в Москве с начала сентября 

Агентство «Москва» + ещё 7 12 сентября 2018
Фото: Усолье.Инфо
Два детских сада и три школы поставлены на кадастровый учет в Москве с начала сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.
«С начала сентября Росреестр по Москве поставил на кадастровый учет два детских сада и три школы. Новые образовательные учреждения открыты в Юго-Восточном, Западном и Северо-Восточном административных округах столицы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что один детский сад находится на территории строящегося жилого микрорайона Некрасовка. Он рассчитан на 225 мест. Общая площадь четырехэтажного здания — 3 тыс. 340 кв. м. Второй детский сад также находится в Некрасовке, его вместимость 350 человек. Здание школы на 550 мест поставлено на кадастровый учет по ул. Авиаторов, д. 3. Общая площадь строения — 11 тыс. 850 кв. м. Помимо спортивного зала, для школьников предусмотрен актовый зал и тематические классы.
«На северо-востоке поставлена на кадастровый учет школа на Дмитровском шоссе, д. 169Б. Площадь разноуровневого здания — 13 тыс. 788 кв. м, в нем четыре и пять этажей, включая подземный», — уточняется в сообщении.
Кроме того, школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учащихся, Росреестр по Москве поставил на кадастровый учет по адресу: ул. Льва Яшина, д. 3, в жилом микрорайоне Некрасовка. Общая площадь здания — 16 тыс. 402 кв. м. В школе будут преподаваться профильные классы лингвистического, социально-гуманитарного, информационно-технологического и естественно-научного направления.
В пресс-службе добавили, что все перечисленные образовательные учреждения построены в соответствии с Адресной инвестиционной программой Москвы на 2017-2019 гг. Всего за указанные три года планируется ввести в эксплуатацию 44 объекта образования, рассчитанные на более чем 20 тыс. мест.
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