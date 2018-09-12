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Устроивший смертельное ДТП в Крыму экс-полицейский получил 7,5 года колонии
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Устроивший смертельное ДТП в Крыму экс-полицейский получил 7,5 года колонии 

ТВ Центр + ещё 3 17 минут назад
Фото: ТВ Центр
Суд в Крыму вынес приговор по делу о крупном ДТП, которое произошло в мае 2018 года по вине бывшего сотрудника ГИБДД.
"Назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии-поселении", — сообщил "Интерфаксу" представитель городского суда Ялты.
Авария с участием трех автомобилей произошла 21 мая на дороге Ялта — Севастополь. Mercedes, которым управлял инспектор ДПС, выехал на встречную полосу и протаранил два легковых автомобиля. В одной из машин погибли женщина и ребенок. Еще два человека получили травмы.
Ранее экспертиза показала, что экс-полицейский, который в тот момент не находился на службе, был пьян. Против него возбудили уголовное дело и уволили из органов внутренних дел.
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