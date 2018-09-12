Устроивший смертельное ДТП в Крыму экс-полицейский получил 7,5 года колонии

Суд в Крыму вынес приговор по делу о крупном ДТП, которое произошло в мае 2018 года по вине бывшего сотрудника ГИБДД

"Назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии-поселении", — сообщил "Интерфаксу" представитель городского суда Ялты.

Авария с участием трех автомобилей произошла 21 мая на дороге Ялта — Севастополь. Mercedes, которым управлял инспектор ДПС, выехал на встречную полосу и протаранил два легковых автомобиля. В одной из машин погибли женщина и ребенок. Еще два человека получили травмы.