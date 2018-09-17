В России изменят порядок предоставления субсидий производителям с/х техники

В России изменят порядок предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники, сообщается на сайте кабмина.

В правила предоставления субсидии производителям сельскохозяйственной техники внесены изменения, которыми, в частности, размеры предоставляемых скидки и субсидии увеличены с 15% и 20% до 25% и 30% (в зависимости от субъекта Федерации, в который планируется поставка техники).

В федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 14 млрд рублей (в том числе в 2018 году — 10 млрд рублей, в 2019 году — 2 млрд рублей и в 2020 году — 2 млрд рублей).