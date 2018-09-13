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Прения по делу о хищении средств дольщиков начались в Краснодаре
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Прения по делу о хищении средств дольщиков начались в Краснодаре 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Октябрьском районном суде Краснодара состоялись первые судебные прения по уголовному делу в отношении учредителя ООО «Жилсервис» и шести директоров коммерческой организации, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила городская прокуратура.
Обвинение утверждает, что они похитили деньги граждан-участников долевого строительства многоквартирного дома в период с 2011 по 2014 года путем купли-продажи векселей. Причем они не сообщали дольщикам, что квартиры уже принадлежат инвестору «УК ПИФ КапиталЪ», который заплатил за них 400 миллионов рублей. Мошенникам удалось обобрать более 60 дольщиков на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Суду было предложено назначить учредителю и директорам ООО «Жилсервис» реальные сроки тюремного заключения на срок от четырех до шести лет со штрафом в доход государства.
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