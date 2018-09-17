Порошенко пообещал поднять зарплату украинским военным

С 1 января 2019 года зарплата солдата Вооруженных сил Украины должна составлять не менее 10 тыс. гривен (355 долларов), заявил украинский лидер Петр Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что с 2019 года поднимет втрое зарплату военнослужащим ВСУ, минимум до 10 тысяч гривен. Об этом он рассказал на телеканале «Общественное телевидение».

По его словам, он распорядился увеличить финансирование армии в три раза.

«Я подписал свое требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы промышленности», — цитирует слова украинского лидера его пресс-служба.

В настоящее время украинский боец получает около 8,7 тысяч гривен.

Украинские СМИ ранее сообщали, что за первое полугодие нынешнего года их рядов ВСУ уволилось почти 11 тысяч офицеров и контрактников в связи с низкой зарплатой, а к концу года, как ожидается, уволятся еще около 18 тысяч человек.