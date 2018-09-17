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Порошенко пообещал поднять зарплату украинским военным
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Порошенко пообещал поднять зарплату украинским военным 

ТК «Звезда» + ещё 2 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С 1 января 2019 года зарплата солдата Вооруженных сил Украины должна составлять не менее 10 тыс. гривен (355 долларов), заявил украинский лидер Петр Порошенко.
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что с 2019 года поднимет втрое зарплату военнослужащим ВСУ, минимум до 10 тысяч гривен. Об этом он рассказал на телеканале «Общественное телевидение».
По его словам, он распорядился увеличить финансирование армии в три раза.
«Я подписал свое требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы промышленности», — цитирует слова украинского лидера его пресс-служба.
В настоящее время украинский боец получает около 8,7 тысяч гривен.
Украинские СМИ ранее сообщали, что за первое полугодие нынешнего года их рядов ВСУ уволилось почти 11 тысяч офицеров и контрактников в связи с низкой зарплатой, а к концу года, как ожидается, уволятся еще около 18 тысяч человек.
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман предложил увеличить оборонный бюджет страны на 23 млрд гривен, чтобы увеличить заработную плату военным.
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