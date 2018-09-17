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Порошенко рассказал об уровне зарплаты украинских солдат с 2019 года
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Порошенко рассказал об уровне зарплаты украинских солдат с 2019 года 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Украина.ру
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил в интервью телеканалу «Общественное телевидение», что солдат Вооружённых сил Украины должен получать c 1 января 2019 года не менее 10 тыс. гривен ($355), сообщается на сайте президента.
«Я подписал своё требование о том, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы в промышленности. И по моему настоянию в Вооружённых силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. гривен», — заявил Порошенко.
Он отметил, что финансирование армии увеличено почти втрое.
По его словам, уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По результатам этого заседания были сделаны необходимые поручения правительству.
Ранее сообщалось, что Украина намерена создать базу военно-морских сил в Азовском море до конца года.
RT на русском: последние новости
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