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За добычу самоцветов оштрафуют на 60 миллионов рублей
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За добычу самоцветов оштрафуют на 60 миллионов рублей 

Парламентская газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Согласно вступающим в силу 17 сентября поправкам в Административный кодекс, гражданин поплатится за собранные без разрешения янтарь, нефрит или некоторые другие полудрагоценные камни 200-500 тысячами рублей, должностное лицо — 500-800 тысячами, а юридическое лицо — от 10 до 60 миллионами.
То же касается тех, кто транспортирует или хранит незаконно добытые камни в целях сбыта. Причём неважно, в каком они виде — необработанном или в виде готовых изделий. За продажу таких самоцветов также последует административный штраф, только если судья не увидит в действиях нарушителя признаки уголовного преступления — тогда наказание назначат уже по УК РФ.
Закон разработали в Минприроды. По мнению чиновников, высокие штрафы должны превысить выгоду, которую можно получить от незаконной добычи и реализации самоцветов, что предотвратит такие нарушения. Ответственность за другие виды пользования недрами без лицензии гораздо ниже — три-пять тысяч рублей для физлиц, 30-50 тысяч для должностных лиц и 800 тысяч-один миллион для юридических.
«Штрафы, предусмотренные статьей 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, несоизмеримо малы [в сравнении] с доходностью от незаконной добычи и оборота некоторых высоколиквидных полудрагоценных камней», — говорилось в пояснениях к документу.
Перечень «иных полудрагоценных камней» устанавливает Правительство. В августе 2018 года оно утвердило такой перечень, и в него попал только берилл, в том числе аквамарин и гелиодор. То есть положения нового закона касаются получения и продажи янтаря, нефрита и полудрагоценных разновидностей берилла.
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