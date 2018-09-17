За добычу самоцветов оштрафуют на 60 миллионов рублей

Согласно вступающим в силу 17 сентября поправкам в Административный кодекс, гражданин поплатится за собранные без разрешения янтарь, нефрит или некоторые другие полудрагоценные камни 200-500 тысячами рублей, должностное лицо — 500-800 тысячами, а юридическое лицо — от 10 до 60 миллионами.

То же касается тех, кто транспортирует или хранит незаконно добытые камни в целях сбыта. Причём неважно, в каком они виде — необработанном или в виде готовых изделий. За продажу таких самоцветов также последует административный штраф, только если судья не увидит в действиях нарушителя признаки уголовного преступления — тогда наказание назначат уже по УК РФ.

Закон разработали в Минприроды . По мнению чиновников, высокие штрафы должны превысить выгоду, которую можно получить от незаконной добычи и реализации самоцветов, что предотвратит такие нарушения. Ответственность за другие виды пользования недрами без лицензии гораздо ниже — три-пять тысяч рублей для физлиц, 30-50 тысяч для должностных лиц и 800 тысяч-один миллион для юридических.

«Штрафы, предусмотренные статьей 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, несоизмеримо малы [в сравнении] с доходностью от незаконной добычи и оборота некоторых высоколиквидных полудрагоценных камней», — говорилось в пояснениях к документу.

Перечень «иных полудрагоценных камней» устанавливает Правительство. В августе 2018 года оно утвердило такой перечень, и в него попал только берилл, в том числе аквамарин и гелиодор. То есть положения нового закона касаются получения и продажи янтаря, нефрита и полудрагоценных разновидностей берилла.