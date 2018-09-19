Что делать самарцу, если сумма страховой выплаты по ОСАГО не покрывает расходы на ремонт?

Компания «Консультант Самара»:

Страховое возмещение по ОСАГО в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, по общему правилу ограничено максимумом — 400 000 руб. (пп. «б» ст. 7 Закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ).

Сумма страхового возмещения (выплаты) может не покрыть расходы на ремонт, если страховщик занизил сумму возмещения или выплатил максимально возможную сумму, но стоимость ремонта оказалась больше.

Если из документов о ДТП невозможно установить вину конкретного водителя (например, оба водителя нарушили ПДД), то страховщик возместит ущерб в равных долях. То есть, например, когда участников ДТП двое, возмещение каждому потерпевшему составит половину от размера ущерба или в иных пропорциях в зависимости от степени вины участников ДТП, установленной судом (п. 22 ст. 12 Закона N 40-ФЗ).

1. Страховая компания занизила сумму возмещения

Если сумма страхового возмещения не покрывает ваши расходы на ремонт в результате занижения страховой компанией суммы возмещения, рекомендуем вам придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Получите у страховщика копию акта о страховом случае

При рассмотрении заявления потерпевшего о страховом возмещении страховщик обязан составить акт о страховом случае. В нем описывается страховой случай (ДТП), указываются его последствия, размер ущерба и страхового возмещения, а также дается расчет страхового возмещения (п. 4.22 Правил ОСАГО, утв. Банком России 19.09.2014 N 431-П).

Страховщик обязан выдать акт по вашему письменному требованию в течение трех календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, с даты получения этого требования — при получении требования после составления акта о страховом случае или с даты составления акта о страховом случае — при получении требования до составления акта о страховом случае (п. 4.23 Правил ОСАГО).

Шаг 2. Проверьте правильность расчета страховщика

Правильность расчета можно оценить приблизительно с помощью справочников на сайте Российского союза автостраховщиков. Если цены занижены, значит и расчет суммы страхового возмещения неверный (ст. 12.1 Закона N 40-ФЗ; п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 58).

Такая проверка является предварительной и не заменит экспертного исследования. Но на ее основе можно сформировать первоначальное представление о перспективе спора со страховщиком, не неся при этом дополнительных расходов.

Обратите внимание!

Если ДТП было оформлено без участия сотрудников полиции, страховщик возместит ущерб только в пределах 100 000 руб.

В случае ДТП на территориях Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской области, а также отсутствия разногласий у участников об обстоятельствах ДТП и (или) характере и перечне видимых повреждений транспортных средств возмещение ограничено 400 000 руб. При этом данные о ДТП должны быть зафиксированы с помощью технических средств контроля, обеспечивающих получение в некорректируемом виде на основе сигнала ГЛОНАСС информации о ДТП, или с использованием программного обеспечения, соответствующего установленным требованиям, и переданы в автоматизированную информационную систему обязательного страхования (п. п. 4, 5, 8 ст. 11.1 Закона N 40-ФЗ).

Если расчеты страховщика оказались ошибочны или вы не хотите проверять правильность расчетов страховщика, переходите к следующему шагу.

Шаг 3. Получите документальное подтверждение размера ущерба

В случае судебного разбирательства со страховщиком доказательством размера ущерба и стоимости восстановления транспортного средства будет только заключение, полученное по итогам независимой технической экспертизы. Такую экспертизу проводит эксперт-техник, внесенный Минюстом России в государственный реестр экспертов-техников, в соответствии с Единой методикой и с использованием утверждаемых РСА электронных баз данных стоимостной информации (справочников) (ст. 12.1 Закона N 40-ФЗ; п. 7.4 Единой методики).

Чтобы получить этот документ, необходимо обратиться к эксперту-технику или в организацию, имеющую в штате экспертов-техников, и заключить договор на проведение независимой технической экспертизы. Реестр экспертов-техников размещен на официальном сайте Минюста России. Стоимость экспертизы обычно зависит от ее сложности и стоимости поврежденного имущества.

Шаг 4. Обратитесь к страховщику с письменной претензией

В рассматриваемой ситуации необходимо соблюсти досудебный порядок урегулирования спора и обратиться к страховщику с претензией. Если этого не сделать, суд вернет исковое заявление (ст. 16.1 Закона N 40-ФЗ; ст. 135 ГПК РФ).

По результатам рассмотрения претензии страховщик произведет вам выплату либо направит отказ в удовлетворении вашей претензии (п. 5.2 Правил ОСАГО).

В случае отказа или неполучения ответа от страховщика в течение десяти календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, вы можете обратиться в суд (абз. 2 п. 1 ст. 16.1 Закона N 40-ФЗ).

Примечание. Указанный десятидневный срок рассмотрения страховщиком претензии потерпевшего подлежит применению к отношениям между страховщиком и потерпевшим, возникшим в связи с ДТП, имевшими место после 04.07.2016 (п. 4 ст. 3 Закона от 23.06.2016 N 214-ФЗ).

Шаг 5. Подготовьте исковое заявление и предъявите его в суд В исковом заявлении вы можете заявить требования о взыскании (п. 21 ст. 12, п. 6 ст. 16.1 Закона N 40-ФЗ):

1) разницы между размером ущерба (по заключению независимой экспертизы) и размером полученного страхового возмещения;

2) неустойки за нарушение срока выплаты указанной разницы — 1% от разницы в выплате за каждый день просрочки, но не более максимального лимита страховой суммы, и/или финансовой санкции за нарушение срока направления мотивированного отказа в страховом возмещении — 0,05% от максимального лимита страхового возмещения за каждый день просрочки, если страховщик нарушил срок направления вам письменного отказа.

Как правило, минимальным набором документов, прилагаемых к исковому заявлению, являются:

1) копии документов, подтверждающих направление страховщику претензии; 2) копии документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство; 3) копии документов о ДТП, выданные ГИБДД; 4) копия акта о страховом случае; 5) копия заключения независимой технической экспертизы; 6) копия искового заявления и прилагаемых к нему документов для страховщика.

Вы можете подать исковое заявление и приложенные к нему документы по месту нахождения страховщика (его филиала или представительства), либо по месту своего жительства или пребывания, либо по месту заключения или исполнения договора страхования (п. 2 ст. 16.1 Закона N 40-ФЗ; п. 2 ст. 17 Закона от 07.02.1992 N 2300-1).

Если цена иска не больше 1 млн руб., вы освобождаетесь от уплаты госпошлины (пп. 4 п. 2 ст. 333.36 НК РФ; п. 2 ст. 16.1 Закона N 40-ФЗ).

Если заявлены требования имущественного характера и цена иска не превышает 50 000 руб., то иск подается мировому судье (ст. 23 ГПК РФ).

Если цена иска превышает 50 000 руб. или если вы предъявляете также требования неимущественного характера (например, об установлении степени вины в ДТП), то иск следует подавать в районный суд (ст. 24 ГПК РФ).

При удовлетворении судом требований истца, которые не были удовлетворены ответчиком добровольно, суд взыскивает с ответчика в пользу истца штраф в размере 50% от разницы между суммой страховой выплаты, определенной судом ко взысканию, и суммой страховой выплаты, осуществленной страховщиком в добровольном порядке (п. 3 ст. 16.1 Закона N 40-ФЗ).

2. Стоимость ремонта оказалась больше суммы страхового возмещения

В этом случае оставшуюся сумму следует взыскивать с виновника ДТП (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). До обращения в суд рекомендуем направить виновнику ДТП письменное требование о возмещении причиненного вам ущерба. Такой досудебный порядок урегулирования спора не является обязательным, однако иногда позволяет получить полагающееся вам возмещение без обращения в суд.

Если виновник ДТП оставил ваше требование без ответа или отказался возместить ущерб, вы вправе обратиться в суд. Для этого рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Получите документальное подтверждение взыскиваемой суммы

Доказательством размера взыскиваемой суммы будет служить заключение, полученное по итогам независимой технической экспертизы.

Чтобы получить этот документ, необходимо обратиться к эксперту-технику или в организацию, имеющую в штате экспертов-техников, и заключить договор на проведение независимой технической экспертизы. Реестр экспертов-техников размещен на официальном сайте Минюста России. Стоимость экспертизы обычно зависит от ее сложности и стоимости поврежденного имущества.

В споре с виновником ДТП износ заменяемых запасных частей может не учитываться. Доказательством размера ущерба могут выступать документы о произведенном и оплаченном ремонте (платежные поручения, чеки, акты выполненных работ и т.п.). При этом нужно учесть, что в суде, возможно, возникнет вопрос о наличии связи между отремонтированными повреждениями и ДТП, что потребует проведения судебной экспертизы (п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

Вы вправе требовать возмещения не только ущерба, причиненного автомобилю, но и расходов на проведение экспертизы, хранение автомобиля на стоянке, судебных расходов (п. п. 2, 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1).

Шаг 2. Подготовьте исковое заявление и предъявите его в суд Иск необходимо направить в суд по месту жительства виновника ДТП (ст. 28 ГПК РФ).

В исковом заявлении изложите суть проблемы и заявите свои требования о взыскании разницы между размером ущерба (по заключению независимой экспертизы) и выплаченной страховщиком страховой суммы. К исковому заявлению приложите следующие документы (ст. 132 ГПК РФ; ст. 333.19 НК РФ):

1) копии документов, подтверждающих направление виновнику ДТП претензии; 2) копии документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство (ПТС или свидетельства о регистрации, выданного ГИБДД); 3) копии документов о ДТП (протокола, постановления, определения); 4) копию акта о страховом случае; 5) копию заключения независимой технической экспертизы; 6) копию искового заявления и прилагаемых к нему документов для виновника ДТП; 7) документ, подтверждающий уплату госпошлины.

Если заявлены требования имущественного характера и цена иска не превышает 50 000 руб., то иск подается мировому судье (ст. 23 ГПК РФ).

Если цена иска превышает 50 000 руб. или вы предъявляете также требования неимущественного характера (например, об установлении степени вины в ДТП), то иск следует подавать в районный суд (ст. 24 ГПК РФ).

Взыскание суммы, присужденной судом в вашу пользу, осуществляется на основании исполнительного листа, который выдается после вступления решения суда в силу и по вашей просьбе может быть направлен судом для исполнения в службу судебных приставов (ч. 1 ст. 428 ГПК РФ; ч. 1 ст. 5 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ).

Обратите внимание!

При определении налоговой базы по НДФЛ не учитываются доходы в виде страховых выплат в связи с наступлением страховых случаев по договорам обязательного страхования, в том числе по договорам ОСАГО. При этом суммы, выплачиваемые виновной стороной ДТП, в размере, не превышающем реального ущерба пострадавшего, не облагаются НДФЛ (ст. 41, пп. 1 п. 1 ст. 213 НК РФ; ст. 15, п. 1 ст. 1064 ГК РФ; п. 1 Письма ФНС России от 23.11.2005 N 04-1-02/888@; Письмо ФНС России от 27.08.2013 N БС-4-11/15526).

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