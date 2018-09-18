Памфилова о ситуации в Приморье: «Никто пока не назначал победителя»

Элла Памфилова. Краевая комиссия Приморья утвердит итоги выборов губернатора не позднее 22 сентября. Об этом заявила председатель ЦИК России

Сейчас в крае работает комиссия Центризбиркома, которая изучает жалобы, поступившие от участников второго тура голосования — врио губернатора Андрея Тарасенко и коммуниста Андрея Ищенко . Ранее отменили итоги выборов на 13 участках Советского района Владивостока. Из-за этого Тарасенко потерял 500 голосов, но он по прежнему в лидерах. У него 49,55% голосов, у Ищенко — 48,06%.

После аннулирования голосования по 13 участкам появилось сообщение о том, что обработаны все 100% бюллетеней. Вот как объяснила это в интервью Business FM сама глава ЦИК Элла Памфилова:

— С 13 участковых комиссий до сего момента не были введены протоколы, поэтому у нас долгое время на сайте в системе ГАС «Выборы» висела не 100-процентная обработка протоколов. Поскольку в территориальной избирательной комиссии, куда были причислены эти участки, произошел такой беспрецедентный случай, якобы то ли учения пожарные, то ли еще что-то непонятное, когда во время подсчетов, ввода протокола практически заблокировали работу комиссии, непонятно, что там происходило и каким образом были изменены протоколы. Нет никакой информации, которая гарантировала достоверность этой информации. Сегодня территориальная избирательная комиссия, подводя итоги выборов по этим 13 участкам, отменила итоги голосования. Следовательно, раз они отменены, больше вводить нечего в систему ГАС «Выборы». Больше ничего и не вводилось. Поэтому у нас теперь по итогам выборов это 100-процентная обработка голосов, которые мы сейчас имеем на сей момент. Что касается официальных подведений итогов выборов и определения победителя, это все должна сделать Приморская краевая комиссия до 22 сентября. Сейчас это просто данные, которые отражаются в ГАС «Выборы», не более того. Никто пока не назначал победителя и официально не утверждал итоги голосования.

— Ранее ЦИК допускал перевыборы в случае выявления серьезных нарушений. В каком случае? Может ли вообще такое произойти в Приморье?

— Дождитесь, пожалуйста, у нас сейчас выехали наши специалисты — рабочая группы ЦИК. Сейчас мы тщательно изучаем все обращения, которые к нам поступили, пройдут встречи со всеми участниками процесса. По итогам этого мы будем делать выводы. Уверяю вас, что это будет довольно оперативно и довольно быстро. И уже по итогам будет рекомендовать краевой комиссии принять то или иное решение. Делать какие-то гипотетические предположения мне бы не хотелось. Мы все сейчас рассматриваем по совокупности и в Уссурийске, и во Владивостоке, и на всей территории Приморского края — все, что к нам поступило и с той стороны, и с другой стороны.