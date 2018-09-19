Ещё
В ЦИК поступило более 70 жалоб от кандидатов в губернаторы Приморья
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.80
$
66.99
78.05
78.34
Прогноз
24.09 – 01.10
$
69.34
78.80
Индексы и котировки Brent
78.58
–0.04 Золото
1203.09
–0.17 РТС
1131.89
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.09
1.1673
+0.0042
05.09
1.1631
18.09
13.09
09.09

В ЦИК поступило более 70 жалоб от кандидатов в губернаторы Приморья 

РИА Новости + ещё 115 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В ЦИК и избирком Приморского края поступило более 70 жалоб от обоих кандидатов в губернаторы региона, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"В ЦИК и региональный избирком в общей сложности поступило в общей сложности свыше 70 жалоб от обоих кандидатов, участвующих в выборах, в которых они предъявляют серьезные претензии друг к другу, а также указывают на выявленные нарушения законодательства РФ", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.
В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.
Последние новости
Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии‍ "Придется публично отдуваться": израильские СМИ - о крушении Ил-20 Шойгу рассказал, почему произошла такая трагедия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акции Грудинина арестованы25
За что туристы все больше хвалят Крым266
Трамп предъявил ультиматум всему миру29
Россияне забили налоговую тревогу92
Кудрин спрогнозировал кризис в России24
Видео
02:13
Кремль оценил план по отказу от доллара
Экономика
05:06
Британские санкции откладываются
Экономика Статьи
01:39
В Минфине отказались что-либо говорить о будущем рубля
Экономика
02:09
Названы сроки нового глобального кризиса
Экономика
00:50
За что туристы все больше хвалят Крым
Личный счет Общество
00:33
Россияне забили налоговую тревогу
Личный счет
04:16
Россия получит американские технологии
Экономика Компании
01:00
ЕС отказался вводить новые санкции против России
Экономика
04:13
Россиян предупредили о потере работы
Личный счет
02:42
Путин обсудил с Китаем гибридную войну с США
Экономика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение