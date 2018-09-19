Тюменка фиктивно зарегистрировала 430 мигрантов

Жительница Тюмени оштрафована на 150 тыс. рублей за фиктивную регистрацию более 400 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

В суде Калининского района вынесли приговор в отношении 39-летней тюменки. Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, которое связано с фиктивной постановкой на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении.

В рамках действующего закона постановка иностранных граждан по месту пребывания осуществляется только при получении миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания.

В суде было установлено, что женщина через МФЦ направила уведомления о прибытии в трехкомнатную квартиру 430 мигрантов из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Тюменка не собиралась предоставлять жилья для проживания.

Незаконная деятельность была выявлена в ходе проверки, которая была проведена сотрудниками управления по вопросам миграции.

Суд вынес наказание обвиняемой в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

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