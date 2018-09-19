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Тюменка фиктивно зарегистрировала 430 мигрантов
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Тюменка фиктивно зарегистрировала 430 мигрантов 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительница Тюмени оштрафована на 150 тыс. рублей за фиктивную регистрацию более 400 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.
В суде Калининского района вынесли приговор в отношении 39-летней тюменки. Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, которое связано с фиктивной постановкой на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении.
В рамках действующего закона постановка иностранных граждан по месту пребывания осуществляется только при получении миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания.
В суде было установлено, что женщина через МФЦ направила уведомления о прибытии в трехкомнатную квартиру 430 мигрантов из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Тюменка не собиралась предоставлять жилья для проживания.
Незаконная деятельность была выявлена в ходе проверки, которая была проведена сотрудниками управления по вопросам миграции.
Суд вынес наказание обвиняемой в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.
Фото:pixabay.com
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