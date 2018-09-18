ЦИК определил лидера второго тура губернаторских выборов в Приморье

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко «Единая Россия» ) после обработки 100 процентов бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 49,55 процента голосов избирателей, сообщается на сайте Центризбиркома России в понедельник, 18 сентября.

Накануне Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации выборов. Коммунист заявил, что при подсчете 95,7 процента голосов он лидировал, однако «буквально под утро результаты во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме были сфальсифицированы». В тот же день лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в «криминальный беспредел» в Приморском крае.

Эллы Памфиловой. Вечером 17 сентября Ищенко прекратил объявленную утром голодовку. По его словам, это решение он принял после того, как услышал о «нотках взаимодействия» со стороны председателя ЦИК

В свою очередь, штаб кандидата в губернаторы Андрея Тарасенко подал в краевую избирательную комиссию 35 жалоб на ход второго тура выборов.