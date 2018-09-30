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Британия расстроила россиян
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Власти Великобритании намерены ввести новый налог для иностранных покупателей недвижимости 

ТАСС + ещё 14 2 часа назад
Фото: Reuters
Правительство Великобритании намерено ввести дополнительный сбор для иностранцев, которые приобретают недвижимость в стране. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила в воскресенье в интервью телеканалу Би-би-си.
По ее словам, цель этой меры — защита британских покупателей жилья.
"Мы обеспокоены негативным влиянием, которое иностранные покупатели оказывают на рынок жилой недвижимости и на людей, которые живут здесь и пытаются попасть на этот рынок", — сказала она.
"Я хочу гарантировать, что у людей, которые живут в Великобритании, будет возможность иметь свой дом", — сказала Мэй.
Она отметила при этом, что вырученные средства пойдут на решение проблемы бездомных.
По данным газеты The Sunday Telegraph, в воскресенье на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме Мэй объявит о введении дополнительного сбора в размере до 3% от стоимости недвижимости для приобретающих жилье в стране иностранцев, как физических, так и юридических лиц.
Издание замечает, что эта мера отчасти является ответом на планы, озвученные на этой неделе Лейбористской партией. Главная оппозиционная сила Великобритании высказалась за то, чтобы поднять налоги для тех британцев, которые покупают себе второе жилье. Идея заключается в том, чтобы помочь тем подданным Великобритании, у которых нет собственной недвижимости, в приобретении квартиры или дома.
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