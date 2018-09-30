Британия расстроила россиян

Власти Великобритании намерены ввести новый налог для иностранных покупателей недвижимости

Правительство Великобритании намерено ввести дополнительный сбор для иностранцев, которые приобретают недвижимость в стране. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила в воскресенье в интервью телеканалу Би-би-си.

По ее словам, цель этой меры — защита британских покупателей жилья.

"Мы обеспокоены негативным влиянием, которое иностранные покупатели оказывают на рынок жилой недвижимости и на людей, которые живут здесь и пытаются попасть на этот рынок", — сказала она.

"Я хочу гарантировать, что у людей, которые живут в Великобритании, будет возможность иметь свой дом", — сказала Мэй.

Она отметила при этом, что вырученные средства пойдут на решение проблемы бездомных.

По данным газеты The Sunday Telegraph, в воскресенье на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме Мэй объявит о введении дополнительного сбора в размере до 3% от стоимости недвижимости для приобретающих жилье в стране иностранцев, как физических, так и юридических лиц.