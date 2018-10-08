В Москве выросла стоимость аренды элитного жилья

Средняя ставка аренды элитного жилья в Москве выросла до $25,7 тыс. в месяц

Средняя ставка аренды высокобюджетного жилья в Москве за год выросла на 7,2% и составила $25 690 в месяц на конец сентября 2018 года. Об этом сообщается в исследовании компании Savills.

"По состоянию на конец сентября 2018 года значение индекса PCM TOP-100 составило $25 690 за объект в месяц. За последний год индекс вырос почти на 7,2%", — говорится в сообщении.

По данным компании, за прошедшие три месяца данный индекс увеличился на 2,1%.

Индекс PCM TOP-100 (Prime Central Moscow TOP-100 Index) рассчитывается как средневзвешенная арендная ставка 100 самых дорогих квартир, сдаваемых в Москве.

За третий квартал 2018 года первая сотня самых дорогих предложений на рынке столичной аренды обновилась на 32%. В целом в сегменте самых дорогих столичных квартир за прошедший год наблюдается выход на рынок более дорогих лотов. "Существенно снизилось количество лотов до $15 тыс. за объект в месяц (на 14%), в то время как доли лотов в бюджетах от от $15 до $20 тыс. и от $20 до $25 тыс. увеличились на 9% и 8% соответственно.

Самый большой объем самых дорогих столичных квартир, сдающихся в аренду, находится в районе Арбата и Кропоткинской — 36 лотов, значительное число дорогих лотов предлагается в Тверском районе (14 объектов), а также в районе Кунцево и Краснопресненском районе (12 и 9 объектов соответственно).

Средняя площадь элитных квартир для аренды составила в этом году 330 кв. м. Это на 28 кв.м больше прошлогоднего показателя.