В Москве заметили бум продаж дорогого жилья

В первый осенний месяц 2018-го на московском рынке элитной недвижимости было заключено 90 сделок — на 47 процентов больше, чем в сентябре 2017-го. Об этом свидетельствуют материалы агентства Kalinka Group, поступившие в редакцию «Ленты.ру»

Как отмечают аналитики, в столице продолжается бум продаж дорогих квартир, начавшийся в четвертом квартале прошлого года. Высокую активность покупателей «элитки» они объясняют выходом на рынок новых предложений жилья по привлекательным стартовым ценам.

«В любое экономически нестабильное время есть категории людей, у которых скапливаются деньги, и самым предсказуемым и понятным активом, в который можно инвестировать, остается недвижимость, — говорится в предоставленных материалах. — Покупатели на рынке жилья по-прежнему приобретают его для себя, для жизни. Также мы наблюдаем две основных стратегии поведения инвесторов на городском рынке: покупка на этапе строительства с последующей перепродажей и покупка для получения постоянного дохода — например, от сдачи в аренду».

Средняя площадь проданной элитной квартиры в Москве по итогам сентября составила 112 квадратных метров, средний бюджет сделки — порядка 60 миллионов рублей, подсчитали в Kalinka Group.

Ранее, 4 октября, была обнародована информация о самой дорогой московской квартире. По версии портала «Мир квартир», это семикомнатные апартаменты в одном из жилых комплексов в районе Якиманка. Один квадратный метр жилища оценивается в 1,7 миллиона рублей, весь объект целиком — в более чем 837 миллионов рублей.