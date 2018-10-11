Собственникам жилья предложили заплатить за соседей

На собственников жилья захотели «повесить» долги соседей

В Центре стратегических разработок (ЦСР) предложили обязать собственников жилья в многоквартирных домах покрывать задолженности соседей. Об этом пишет « Российская газета » со ссылкой на доклад ЦСР.

По мнению автора доклада Сергея Сиваева, собственники из ТСЖ должны покрыть чужую задолженность (сделать дополнительные взносы), если образовался дефицит средств для оплаты обслуживания и ремонта общего имущества.

После этого они смогут взыскать задолженность с виновного собственника в суде. При этом, если собственник не выделяет деньги на общие расходы более шести месяцев, обеспечением по долгу может стать его квартира.

По данным РБК, в докладе ЦСР идет речь о реформе товариществ собственников жилья (ТСЖ) по примеру европейских стран. По задумке центра, решение об учреждении ТСЖ будут принимать сами собственники, как и сейчас. Если такое решение принято, вступление в ТСЖ станет обязательным для всех владельцев жилья. Также они будут делить между собой субсидиарную ответственность по общим обязательствам (оплачивать долги других собственников, а затем взыскивать деньги в суде).