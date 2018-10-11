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Собственникам жилья предложили заплатить за соседей
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На собственников жилья захотели «повесить» долги соседей 

Рамблер + ещё 1 11 октября 2018
Фото: РИА Новости
В Центре стратегических разработок (ЦСР) предложили обязать собственников жилья в многоквартирных домах покрывать задолженности соседей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на доклад ЦСР.
По мнению автора доклада Сергея Сиваева, собственники из ТСЖ должны покрыть чужую задолженность (сделать дополнительные взносы), если образовался дефицит средств для оплаты обслуживания и ремонта общего имущества.
После этого они смогут взыскать задолженность с виновного собственника в суде. При этом, если собственник не выделяет деньги на общие расходы более шести месяцев, обеспечением по долгу может стать его квартира.
По данным РБК, в докладе ЦСР идет речь о реформе товариществ собственников жилья (ТСЖ) по примеру европейских стран. По задумке центра, решение об учреждении ТСЖ будут принимать сами собственники, как и сейчас. Если такое решение принято, вступление в ТСЖ станет обязательным для всех владельцев жилья. Также они будут делить между собой субсидиарную ответственность по общим обязательствам (оплачивать долги других собственников, а затем взыскивать деньги в суде).
Представитель Минстроя назвал идею ЦСР нереалистичной. По его словам, гражданское общество в России еще не настолько продвинутое, чтобы все жильцы дома согласились нести ответственность за соседа.
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