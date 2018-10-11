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Ипотеке создадут альтернативу
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Ипотеке создадут альтернативу 

Lenta.ru + ещё 5 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор ипотечного регулятора Дом.рф Александр Плутник выступил с предложением разработать альтернативный механизм улучшений жилищных условий для граждан, не имеющих возможность взять ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ипотекой все не должно заканчиваться, нужно создавать иные механизмы удовлетворения жилищных потребностей граждан, которые ипотеку взять себе не могут и, возможно, их туда и не нужно втаскивать, для них должна быть специальная система некоммерческого найма», — сказал Плутник, уточнив, что это потребует большого бюджетного ресурса.
Гендиректор Дом.рф добавил, что необходимо помнить о том, что ипотека является коммерческим продуктом и всегда несет в себе определенные риски. При этом, по прогнозам Плутника, ипотека останется основным механизмом решения жилищного вопроса в России.
О том, что 80 процентов россиян не имеют возможности воспользоваться ипотекой для покупки жилья, летом 2018-го заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
«Это уже не тот ужас, который был пять-шесть лет назад, — отметил экономист. — [Но] повышение доступности ипотечного кредитования сочетается с абсолютной нищетой огромной массы людей. [Ипотечное кредитование] стало более доступно для среднего класса, но по-прежнему недоступно для 80 процентов населения».
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