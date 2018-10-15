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Названа самая дешевая квартира в аренду в Москве
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Названа самая дешевая квартира в аренду в Москве 

Москва24 + ещё 1 6 часов назад
Фото: Москва24
Квартиру по самой демократичной цене в пределах Москвы (кроме ТиНАО) площадью 33 кв. м. можно арендовать за 20 тысяч рублей. Добраться до нее можно за 15 минут от станции метро «Преображенская площадь», информирует Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании «ИНКОМ-Недвижимость».
Жилье меблировано и оборудовано самой необходимой бытовой техникой. В квартире установлена металлическая дверь, лоджия застеклена. Согласно установленным собственником правилам в квартире разрешено исключительно единоличное проживание мужчины с московской регистрацией, без животных.
На втором месте в топе самых недорогих квартир под сдачу — однушка площадью 40 «квадратов» со свежим ремонтом и новой бытовой техникой. Ее стоимость составляет 22 тысячи рублей, а добраться до квартиры можно за 15 минут транспортом от станции метро «Речной вокзал».
На третьем месте однокомнатная квартира в удовлетворительном состоянии стоимостью 24 тысячи рублей в месяц. Добраться до арендуемого помещения площадью 33 кв. м можно за пять минут транспортом от станции метро «Щелковская». Страховой депозит составляет 12,5 тысяч рублей.
На четвертом месте предложение с арендной ставкой 25 тысяч рублей. Это двухкомнатная квартира (одна комната заперта) площадью 45 кв. м в 10 минутах ходьбы от станции метро «Улица Горчакова». В квартире выполнен косметический ремонт, имеется все необходимое для комфортного проживания.
Замыкает ТОП-5 «двушка» за 26 тысяч рублей в пяти минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» площадью 45 кв. м. Жилплощадь находится в удовлетворительном состоянии, меблирована минимально, бытовая техника отсутствует. «Владелец объекта отдает предпочтение квартирантам с детьми», — сообщили в пресс-службе.
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