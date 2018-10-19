СМИ: рынок ипотеки побил новый рекорд

На рынке ипотеки зафиксирован новый рекорд — за девять месяцев 2018 года россияне взяли свыше 1 млн кредитов на общую сумму около 2,1 трлн рублей, что побило показатель за весь прошлый год, пишет газета «Известия»

Для сравнения, в 2017-м заемщики получили 2,02 трлн рублей.

Средняя ипотечная ставка составила 9,6%. Однако в течение года она вырастет на 0,5-1 п.п.

Рекордные объемы выдач обусловлены отложенным спросом на жилье за счет низких для России ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость, считают эксперты.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что в паспорте национального проекта «Жильё и городская среда» содержится показатель средней ипотечной ставки не выше 8 процентов к 2024 году. Он рассказал, что вместе с Банком России предстоит решить ряд вопросов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также заявила, что ставки на российском рынке ипотечного кредитования в среднесрочной перспективе могут снизиться до 7-8 процентов.

На встрече с президентом Владимиром Путиным она отметила, что регулятор отслеживает ситуацию с качеством ипотечного кредитования, чтобы предотвратить возникновение «пузырей» на рынке. По её словам, в настоящее время 44 процента всех кредитов россияне берут для покупки жилья.