Ещё
Рынок ипотеки побил новый рекорд
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.66
$
66.00
75.35
75.70
Прогноз
22.10 – 29.10
$
65.42
76.70
Индексы и котировки Brent
79.64
–0.05 Золото
1227.68
–0.00 РТС
1140.17
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
19.10
1.1445
–0.0077
05.10
1.1522
18.10
14.10
09.10

СМИ: рынок ипотеки побил новый рекорд 

Парламентская газета + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
На рынке ипотеки зафиксирован новый рекорд — за девять месяцев 2018 года россияне взяли свыше 1 млн кредитов на общую сумму около 2,1 трлн рублей, что побило показатель за весь прошлый год, пишет газета «Известия».
Для сравнения, в 2017-м заемщики получили 2,02 трлн рублей.
Средняя ипотечная ставка составила 9,6%. Однако в течение года она вырастет на 0,5-1 п.п.
Рекордные объемы выдач обусловлены отложенным спросом на жилье за счет низких для России ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость, считают эксперты.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что в паспорте национального проекта «Жильё и городская среда» содержится показатель средней ипотечной ставки не выше 8 процентов к 2024 году. Он рассказал, что вместе с Банком России предстоит решить ряд вопросов.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также заявила, что ставки на российском рынке ипотечного кредитования в среднесрочной перспективе могут снизиться до 7-8 процентов.
На встрече с президентом Владимиром Путиным она отметила, что регулятор отслеживает ситуацию с качеством ипотечного кредитования, чтобы предотвратить возникновение «пузырей» на рынке. По её словам, в настоящее время 44 процента всех кредитов россияне берут для покупки жилья.
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что улучшение жилищных условий не менее чем 5 млн семей ежегодно является задачей, которая стоит перед страной к 2024 году. По словам Силуанова, по итогам прошлого года этот показатель составил 3 млн семей.
Парламентская газета: последние новости
Минтруд определил прожиточный минимум за третий квартал 2018 года На развитие Калининградской области выделят более 230 млрд рублей за три года На противодействие преступности за три года направят более 2 трлн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Производитель микрочипов разорился из-за санкций49
«Яндекс» подешевел на миллиард за несколько минут6
«Вампирские клыки» Сечина попали на видео33
Кто получит повышенную пенсию23
Россияне променяли доллар на метр
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
03:24
США нанесут еще один «удар» мировой экономике
Экономика Азия
01:43
Медведев заявил о торговой войне с США
Экономика Рынки
03:19
Санкции пугают: россияне скупают доллары
Личный счет Статьи
00:36
Накопительную часть пенсии опять заморозят
Личный счет
03:34
Прорыва не будет: что мешает России
Экономика Статьи
17:23
Минфин раскрыл сроки дедолларизации экономики
Рынки Экономика
01:00
России не вернули $3,5 млрд «секретных» долгов
Рынки Компании
04:04
Что дорожает быстрее инфляции
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение