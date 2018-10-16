Места знать надо: жилье в Москве за смешные деньги

Места знать надо

Столичное съемное жилье постепенно дешевеет, а в некоторых районах арендовать «однушку» и даже «двушку» сейчас можно дешевле, чем небольшую комнату в центре. И эти районы вовсе не обязательно находятся в Новой Москве или Зеленограде. «Лента.ру» расспросила экспертов рынка аренды, где в пределах «старой» Москвы можно найти самое дешевое съемное жилье.

Рост цен на съемные квартиры в Москве остался в прошлом. Прошлый пик стоимости, по статистике ЦИАН , отмечался осенью 2013-го — еще до последнего кризиса. С тех пор аренда подешевела в среднем на пару тысяч рублей с квартиры.

«В массовом сегменте арендного жилья усредненные ставки найма уже несколько лет практически не меняются, — рассказывает заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. — За последние пять-шесть лет максимальные ставки отмечались в 2012-2013 годах. Средняя стоимость найма была примерно на 2-3 тысячи рублей выше теперешних. При этом следует учитывать, что удельный вес арендной платы в общем объеме расходов арендатора был существенно ниже, чем сейчас».

Проще говоря, денег у людей стало меньше, и много от чего пришлось отказаться.

«В пятилетней ретроспективе рост ставок случался, но никогда не дотягивал до покрытия уровня инфляции, — говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир Квартир». — А вот объем предложения непрерывно прирастает — на 5-15 процентов в год».

«В экспозиции сейчас находится 15,5 тысячи квартир, из них 11,2 тысячи было выведено за последние 30 дней», — делится статистикой Алексей Попов , руководитель аналитического центра ЦИАН, уточняя при этом, что осенний рост предложения типичен для рынка аренды.

Как говорит Мария Жукова , управляющий директор компании «МИЭЛЬ-Аренда», в базе компании максимум предложения (36,2 процента) приходится на двухкомнатные квартиры. 33,9 процента — это «трешки», 15,9 процента — «однушки», а 14 процентов — многокомнатные квартиры. В базах других компаний соотношения могут быть другими, но тот факт, что двух— и трехкомнатных квартир в предложении больше, чем наиболее востребованных однокомнатных, отмечают и другие участники рынка.

Средние ставки, по словам Жуковой, в октябре находятся на уровне 31 тысячи рублей в месяц для однокомнатных квартир, 41 тысячи — для двухкомнатных, 49 тысяч — для «трешек». Впрочем, это лукавая статистика — ведь при расчете средней ставки по городу учитываются все его районы. А разброс цен от локации к локации в действительности весьма существенный.

Даже при крупном делении — на округа — эта разница очень заметна. Как рассказывает Алексей Попов, в ЦАО, самом дорогом столичном округе, средняя ставка однокомнатной квартиры находится на уровне 52,2 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной — 77,3 тысячи. В ЗАО (второй по дороговизне) показатели уже существенно ниже: 37,6 и 55,7 тысячи в месяц соответственно. На третьем месте — САО, где средняя ставка аренды «однушки» составляет 35,7 тысячи, «двушки» — 48,9 тысячи рублей в месяц.

В самых дешевых округах — ВАО, ЮВАО и ЮАО — средний бюджет аренды однокомнатной квартиры составляет 30,5-32,1 тысячи в месяц, двухкомнатной — 39,9-42,2 тысячи в месяц.

Но и внутри дешевых округов есть свой рейтинг локаций с самой дешевой арендой, уточняет эксперт. Так, в пятерку самых дешевых районов для аренды однокомнатных квартир в октябре, по данным ЦИАН, вошли: район Восточный (в среднем 21,1 тысячи рублей за «однушку» в месяц), Бирюлево Западное (25 тысяч в месяц), Внуково (25,3 тысячи), Некрасовка (25,5 тысячи) и Косино-Ухтомский (26,6 тысяч в месяц).

Рейтинг дешевых «двушек» несколько отличается от приведенного выше. На первом месте все тот же Восточный: в среднем 26,1 тысячи рублей за двухкомнатную квартиру в месяц — в ЦАО в таком бюджете можно рассчитывать максимум на комнату. На втором месте — Бирюлево Западное (32,2 тысячи), третье место занимает Некрасовка (32,5 тысячи), четвертое и пятое — Капотня и Внуково (33,9 и 34 тысячи рублей в месяц).

Как видим, разница между средними ставками в дорогих и дешевых локациях — более чем двукратная, и снять жилье в Москве сейчас можно даже при скромном бюджете. К тому же, и в пределах не самых дешевых районов время от времени появляются квартиры по необычно низкой ставке.

«Порог входа на рынок аренды полноценных квартир в Москве в "старых границах" без учета Зеленограда на протяжении последнего года находится в диапазоне 17-18 тысяч рублей, — говорит Алексей Попов. — Сейчас самое доступное предложение — «однушка» на Верейской улице, в Можайском районе (ЗАО). Площадь квартиры — 24 метра, дорога до станции метро «Кунцевская» занимает не менее десяти минут транспортом. Иногда появляются и более доступные предложения в "гостинках" — помещениях, переоборудованных из нежилого фонда, в новостройках без отделки».

«В октябре самый доступный вариант найма — однокомнатная квартира с арендной ставкой 20 тысяч рублей. Объект находится на втором этаже девятиэтажного дома на Краснобогатырской улице, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Преображенская площадь», — делится своими данными Оксана Полякова. — Жилье меблировано и оборудовано бытовой техникой (за исключением стиральной машины), установлена металлическая дверь, лоджия застеклена. Общая площадь объекта — 33 квадратных метра». Впрочем, есть и свое «но», добавляет эксперт: собственник квартиры готов сдать ее только одному мужчине с московской регистрацией и строго без домашних животных.

В базе «Миэль-Аренда» самая дешевая квартиры октября — малогабаритка на «Щелковской». 20-метровая квартира с косметическим ремонтом, мебелью и техникой сдается за 24 тысячи рублей в месяц.

Одним словом, дешевые варианты съемного жилья в Москве есть, причем есть в ассортименте, и в перспективе меньше их становиться не будет — скорее, наоборот. «Цены на протяжении пяти лет падают во всех дешевых районах, но плавно — до 2-3 процента в год, кроме Некрасовки, Капотни и Косино-Ухтомского, где цены тоже падали, но в этом году там прошло небольшое восстановление, в пределах 1,5-3 процентов», — рассказывает Павел Луценко. В целом же все опрошенные «Лентой» эксперты сходятся во мнении в том, что никаких резких колебаний цен на рынке пока не ожидается.