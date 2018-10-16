Ещё
Ипотека становится менее доступной для россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.54
$
65.75
75.83
76.10
Прогноз
22.10 – 29.10
$
65.20
75.60
Индексы и котировки Brent
80.18
+0.14 Золото
1229.83
+0.02 РТС
1147.47
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
16.10
1.1588
+0.0042
02.10
1.1547
15.10
10.10
05.10

НБКИ: ипотека становится менее доступной для россиян 

Вести Экономика + ещё 13 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Размер рекомендованного семейного дохода, который позволяет обслуживать средний ипотечный кредит, увеличился к 1 октября на 8,7% по сравнению с показателем к 1 апреля и составил 70,3 тыс. руб. (к 1 апреля — 64,7 тыс. руб.), отмечает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
"Таким образом, после снижения в конце 2017 г. — начале 2018 г. в настоящее время показатель доступности ипотеки для граждан немного ухудшился, вернувшись на уровень середины прошлого года (на 01.08.2017 г. — 69,5 тыс. руб.)", — сообщает НБКИ.
Показатель рекомендованного семейного дохода свидетельствует о доступности ипотечного кредитования для населения и отмечает предельное соотношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ежемесячным доходам семьи (домохозяйства).
Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно приемлемым для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
По данным НБКИ, самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода среди 50 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля отмечен в Москве (135,9 тыс. руб.), Московской области (101,4 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (86,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (81,3 тыс. руб.) и Ленинградской области (76,1 тыс. руб.).
Наименьшее значение показателя отмечено в Кировской (45,4 тыс. руб.), Вологодской (45,8 тыс. руб.) и Челябинской (46,6 тыс. руб.) областях, в Алтайском крае (47,8 тыс. руб.) и Оренбургской области (51,3 тыс. руб.).
Вести Экономика: последние новости
Ввод жилья в России продолжает снижаться Строительство уникального атомного ледокола "Лидер" оценивается в 98,6 млрд рублей Рост цен производителей в Китае замедлился третий месяц подряд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему от россиян скрывают, что будет с долларом411
Россия осталась без еще одного туроператора10
Минфин раскрыл сроки дедолларизации экономики1
Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение238
Рублю пообещали дедолларизационную сенсацию313
Видео
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
17:23
Минфин раскрыл сроки дедолларизации экономики
Рынки Экономика
01:20
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
Недвижимость
00:41
Россия отчаялась занимать за рубежом
Рынки
00:29
Россия осталась без еще одного туроператора
Компании Путешествия
03:34
Почему от россиян скрывают, что будет с долларом
Рынки Статьи
03:41
Пенсионный фонд ополчился на бизнес
Компании
03:26
Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение
Компании Статьи
02:59
Экономист рассказал о «долларе по 500»
Экономика
00:59
«Нафтогаз» удержал с «Газпрома» миллионы долларов
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение