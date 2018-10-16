НБКИ: ипотека становится менее доступной для россиян

Размер рекомендованного семейного дохода, который позволяет обслуживать средний ипотечный кредит, увеличился к 1 октября на 8,7% по сравнению с показателем к 1 апреля и составил 70,3 тыс. руб. (к 1 апреля — 64,7 тыс. руб.), отмечает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"Таким образом, после снижения в конце 2017 г. — начале 2018 г. в настоящее время показатель доступности ипотеки для граждан немного ухудшился, вернувшись на уровень середины прошлого года (на 01.08.2017 г. — 69,5 тыс. руб.)", — сообщает НБКИ.

Показатель рекомендованного семейного дохода свидетельствует о доступности ипотечного кредитования для населения и отмечает предельное соотношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ежемесячным доходам семьи (домохозяйства).

Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно приемлемым для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

По данным НБКИ, самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода среди 50 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля отмечен в Москве (135,9 тыс. руб.), Московской области (101,4 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (86,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (81,3 тыс. руб.) и Ленинградской области (76,1 тыс. руб.).

Наименьшее значение показателя отмечено в Кировской (45,4 тыс. руб.), Вологодской (45,8 тыс. руб.) и Челябинской (46,6 тыс. руб.) областях, в Алтайском крае (47,8 тыс. руб.) и Оренбургской области (51,3 тыс. руб.).