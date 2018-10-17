Самый дорогой дом в России выставили на продажу

Самый дорогой в России дом стоит почти два миллиарда и стоит в лесу. Об этом сообщает сайт «Мир квартир», через который нынешний владелец пытается продать дом-рекордсмен.

Согласно объявлению о продаже, двухэтажный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров расположен на участке в 105 соток в подмосковной деревне Грибово.

На его цокольном этаже есть три спальни, четыре санузла, комната для персонала, технические помещения, винный погреб и кинозал.

На первом этаже расположены холл, гостиная с камином и выходом на веранду, шесть спален, шесть санузлов, гардеробная, игровая зона, столовая, две кухни, котельная и гараж на три машиноместа.

На втором этаже имеются спальня с двумя гардеробными, два санузла и зона-отдыха с камином-кабинетом с выходом на крышу с зеленым садом.

Дом был построен из финского бруса, а отделан тиком. На благоустроенном лесном приусадебном участке есть закрытый бассейн, баня площадью 300 квадратных метров и своя скважина, а в загородном поселке Грибово — свое озеро.

Нынешний собственник оценил дом в чуть более чем 1,897 миллиарда рублей, то есть в 758 875 за один квадратный метр.