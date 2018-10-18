«Золотые паспорта» привели россиян на Кипр

Россияне стали активнее покупать жилье на Кипре ради «золотых паспортов»

По данным консалтинговой компании Consulco, за последние три года инвестиции россиян в экономику Кипра выросли на 20 процентов, из них 80 процентов пришлись на покупку жилья; приобретение недвижимости на Кипре на сумму от 300 тыс. евро дает возможность получить вид на жительство на пять лет.

По словам руководителя отдела продаж Tranio Марины Филичкиной, помимо Кипра, с 2014 года большинство заявок на приобретение недвижимости пришлось на Испанию, Грецию, Латвию и Португалию, сообщает « Российская газета ».

«Из них только на Кипре можно получить гражданство за инвестиции, в остальных — только вид на жительство (ВНЖ), — подчеркивает она. — На Мальту, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, известные паспортными программами, пришлось лишь по 1-2 заявки за весь рассмотренный период».

За последние пару лет почти половина опрошенных Tranio риелторов из 33 стран отметили рост числа русских инвесторов, покупающих недвижимость ради ВНЖ. При этом, если в Португалии, Черногории, Испании, на Кипре, в Греции и Италии число русскоязычных покупателей инвестиционного ВНЖ выросло, то во Франции и Латвии оно заметно уменьшилось.

Вид на жительство и гражданство за инвестиции в недвижимость готовы предоставить многие европейские страны, однако и порог входа, и условия, и требования к кандидатам очень различаются. К примеру, за покупку недвижимости на сумму от 250 тыс. евро можно получить вид на жительство в Латвии, но кроме проживания в стране ВНЖ не даст своему владельцу никаких преимуществ.