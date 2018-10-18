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«Золотые паспорта» привели россиян на Кипр
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Россияне стали активнее покупать жилье на Кипре ради «золотых паспортов» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
По данным консалтинговой компании Consulco, за последние три года инвестиции россиян в экономику Кипра выросли на 20 процентов, из них 80 процентов пришлись на покупку жилья; приобретение недвижимости на Кипре на сумму от 300 тыс. евро дает возможность получить вид на жительство на пять лет.
По словам руководителя отдела продаж Tranio Марины Филичкиной, помимо Кипра, с 2014 года большинство заявок на приобретение недвижимости пришлось на Испанию, Грецию, Латвию и Португалию, сообщает «Российская газета».
«Из них только на Кипре можно получить гражданство за инвестиции, в остальных — только вид на жительство (ВНЖ), — подчеркивает она. — На Мальту, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, известные паспортными программами, пришлось лишь по 1-2 заявки за весь рассмотренный период».
За последние пару лет почти половина опрошенных Tranio риелторов из 33 стран отметили рост числа русских инвесторов, покупающих недвижимость ради ВНЖ. При этом, если в Португалии, Черногории, Испании, на Кипре, в Греции и Италии число русскоязычных покупателей инвестиционного ВНЖ выросло, то во Франции и Латвии оно заметно уменьшилось.
Вид на жительство и гражданство за инвестиции в недвижимость готовы предоставить многие европейские страны, однако и порог входа, и условия, и требования к кандидатам очень различаются. К примеру, за покупку недвижимости на сумму от 250 тыс. евро можно получить вид на жительство в Латвии, но кроме проживания в стране ВНЖ не даст своему владельцу никаких преимуществ.
«Зато ВНЖ Греции за покупку на ту же сумму дает возможность учиться, путешествовать, получать образование и пользоваться медицинскими услугами на территории Евросоюза», — добавляет Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group.
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