Новый порядок строительства дачных домов могут отложить 

В Совете Федерации предлагают отложить на пять лет вступление в силу некоторых статей нового закона о садоводческих и огородных товариществах (СНТ, должен вступить в силу 1 января 2019 года). Причина в том, что до сих пор не приняты все подзаконные акты, и один из основных непонятных пока моментов — как все-таки строить жилые дома на садовых участках, не нарушая закон. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
Сейчас строительство домов на земле, отведенной под садоводство, запрещено, но новый закон это разрешает. Правда, в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков размещение жилых домов под "садоводство" и "ведение садоводства" запрещено, ведь иначе СНТ превратятся в поселки с постоянным населением, и у муниципалитетов, на землях которых расположены садоводческие товарищества, возникнут совсем другие обязательства по отношению к ним: надо и дороги строить, и школы, и детские сады.
Поэтому дачники и волнуются: начнешь строить дом на садовом участке, а он окажется вне закона.
С 1 января вступают в силу и изменения в Градостроительный кодекс. Их главный смысл — меняется порядок регистрации дачной и жилой недвижимости. Ее владельцы уже не будут сами передавать документы на оформление в собственность в Росреестр. Это должны делать муниципалитеты. Оформить в собственность можно лишь тот дом (садовый либо находящийся в поселке), на который в тот же муниципалитет застройщик подал уведомление о начале и об окончании строительства. Однако далеко не в каждом муниципальном образовании существуют правила землепользования и застройки. Без них разрешения на строительство муниципалитет дать не может.
По мнению Андрея Кутепова, все эти вопросы крайне сложные, поэтому сенатор предлагает отсрочить на пять лет вступление в силу некоторых положений нового закона о дачниках, например, тех, которые касаются строительства жилых домов, до 1 января 2024 года.
Первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, напротив, считает, что новый закон очень сильно облегчит жизнь дачникам. Он напоминает, что закон сокращает количество взносов (остаются только членские и целевые), все платежи будут безналичными, имущество общего пользования будет находиться в общей долевой собственности владельцев земельных участков, на эту общую собственность нельзя будет наложить арест, ее нельзя продать или подарить. На даче можно будет прописаться. По мнению Чаплина, возможность постоянного проживания на даче подтолкнет к развитию инфраструктуры исконно дачных мест. Поэтому муниципалитеты сами должны быть заинтересованы в скорейшем принятии планов землепользования и застройки, чтобы ни у кого не возникало препятствий со строительством и регистрацией недвижимости.