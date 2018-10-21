Новый порядок строительства дачных домов могут отложить

Совете Федерации предлагают отложить на пять лет вступление в силу некоторых статей нового закона о садоводческих и огородных товариществах (СНТ, должен вступить в силу 1 января 2019 года). Причина в том, что до сих пор не приняты все подзаконные акты, и один из основных непонятных пока моментов — как все-таки строить жилые дома на садовых участках, не нарушая закон. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов

Сейчас строительство домов на земле, отведенной под садоводство, запрещено, но новый закон это разрешает. Правда, в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков размещение жилых домов под "садоводство" и "ведение садоводства" запрещено, ведь иначе СНТ превратятся в поселки с постоянным населением, и у муниципалитетов, на землях которых расположены садоводческие товарищества, возникнут совсем другие обязательства по отношению к ним: надо и дороги строить, и школы, и детские сады.

Поэтому дачники и волнуются: начнешь строить дом на садовом участке, а он окажется вне закона.

С 1 января вступают в силу и изменения в Градостроительный кодекс. Их главный смысл — меняется порядок регистрации дачной и жилой недвижимости. Ее владельцы уже не будут сами передавать документы на оформление в собственность в Росреестр . Это должны делать муниципалитеты. Оформить в собственность можно лишь тот дом (садовый либо находящийся в поселке), на который в тот же муниципалитет застройщик подал уведомление о начале и об окончании строительства. Однако далеко не в каждом муниципальном образовании существуют правила землепользования и застройки. Без них разрешения на строительство муниципалитет дать не может.

По мнению Андрея Кутепова, все эти вопросы крайне сложные, поэтому сенатор предлагает отсрочить на пять лет вступление в силу некоторых положений нового закона о дачниках, например, тех, которые касаются строительства жилых домов, до 1 января 2024 года.