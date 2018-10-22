В Петербурге продали здание телеграфной станции

Здание телеграфной станции в Петербурге продано за 410 млн рублей

ООО "Фирма "Гран" приобрело здание бывшего управления городского телефона и телеграфа за 410 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе Российского аукционного дома (РАД).

Площадь здания составляет 7,8 тысячи квадратных метров, оно находится на Почтамтской улице, 15Б.

"Здание является объектом культурного наследия (памятник архитектуры регионального значения). Дом Керстен построен в конце XVIII века", — добавляется в сообщении.

С 1860 по 2001 года здесь находилось управление городского телефона и телеграфа. На сегодняшний день здание реконструировано. В нем расположены офисы и отель на 22 номера, добавляется в нем.