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В Петербурге продали здание телеграфной станции
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Здание телеграфной станции в Петербурге продано за 410 млн рублей 

РИА Недвижимость + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ООО "Фирма "Гран" приобрело здание бывшего управления городского телефона и телеграфа за 410 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе Российского аукционного дома (РАД).
Площадь здания составляет 7,8 тысячи квадратных метров, оно находится на Почтамтской улице, 15Б.
"Здание является объектом культурного наследия (памятник архитектуры регионального значения). Дом Керстен построен в конце XVIII века", — добавляется в сообщении.
С 1860 по 2001 года здесь находилось управление городского телефона и телеграфа. На сегодняшний день здание реконструировано. В нем расположены офисы и отель на 22 номера, добавляется в нем.
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