Минстрой спрогнозировал рост ставок по ипотеке 

До конца 2018 года ставки по ипотеке могут вырасти с нынешних 9,65% до 9,8-10%. Впрочем, даже такой сильный разрыв считается позитивным, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
По его словам, ставка в 9,8-10% выше, чем в середине года, однако в текущей макроэкономической ситуации её можно считать «победой Центробанка и всего регулирования», пишет ТАСС. Сейчас средневзвешенная ставка составляет порядка 9,65%, подчеркнул Стасишин на совещании в Совете Федерации.
22 октября Сбербанк увеличил ставки по ипотечным кредитам на новостройки и рефинансирование на 0,4 процентного пункта, сообщал News.ru. При этом ранее глава банка Герман Греф обещал, что к концу года ставки будут значительно снижены.