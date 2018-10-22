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Минфин назвал временным повышение ипотечных ставок
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Минфин назвал временным повышение ипотечных ставок 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Повышение ставок ипотечного кредитования станет временным явлением, заявил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. Чиновник отметил, что изменения не должны считаться чем-то удивительным на фоне повышения ставок ЦБ.
Замминистра уточнил, что продолжающиеся макроэкономическая стабилизация и структурные меры приведут к уменьшению стоимости ипотеки. Моисеев обратил внимание на активное снижение ставок в начале текущего года.
Он подчеркнул, что, по его мнению, Сбербанк, объявивший о повышении стоимости продуктов данного спектра на 0,4%, уже не является лидером процесса удешевления ипотеки.
В завершение Моисеев заявил, что Минфин исходит из того, что с 2024 года ставки должны быть 8%, передает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что до конца 2018 года ставки по ипотеке могут вырасти с нынешних 9,65% до 9,8–10%. Впрочем, даже такой сильный разрыв считается позитивным.
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