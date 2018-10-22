Минфин назвал временным повышение ипотечных ставок

Повышение ставок ипотечного кредитования станет временным явлением, заявил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев . Чиновник отметил, что изменения не должны считаться чем-то удивительным на фоне повышения ставок ЦБ

Замминистра уточнил, что продолжающиеся макроэкономическая стабилизация и структурные меры приведут к уменьшению стоимости ипотеки. Моисеев обратил внимание на активное снижение ставок в начале текущего года.

Он подчеркнул, что, по его мнению, Сбербанк , объявивший о повышении стоимости продуктов данного спектра на 0,4%, уже не является лидером процесса удешевления ипотеки.

В завершение Моисеев заявил, что Минфин исходит из того, что с 2024 года ставки должны быть 8%, передает ТАСС

Ранее News.ru писал, что до конца 2018 года ставки по ипотеке могут вырасти с нынешних 9,65% до 9,8–10%. Впрочем, даже такой сильный разрыв считается позитивным.