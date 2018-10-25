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Права россиян на прописку хотят ограничить
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Жириновский предложил способ борьбы с «резиновыми» квартирами 

РИА Новости + ещё 1 11 часов назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил бороться с "резиновыми" квартирами при помощи запрета прописывать всех, кроме родственников хозяина, а также вернуть прописку вместо регистрации.
"Как бороться с криминалом, растекающимся из "резиновых" квартир и офисов? Запретить прописывать всех, кроме родственников хозяина… Слово "регистрация" звучит неприятно. Надо вернуть русский термин "прописка". Уважать граждан и язык", — написал Жириновский на своей странице в Facebook.
Парламентарий отметил, что порой хозяева "резиновых" квартир регистрируют у себя по сто человек. "К "резиновым" квартирам добавляются "резиновые" офисы. Владельцы помещений наживаются, раздавая регистрацию за деньги. Помещение арендуют преступники, которые укрываются от закона. Страдают нормальные граждане", — добавил политик.
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