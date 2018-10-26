ВТБ повышает ставки по ипотеке

ВТБ с 6 ноября повышает ставки по ипотеке на 0,4 п.п.

ВТБ , второй по активам российский банк, с 6 ноября повышает ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в пресс-службе госбанка.

Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ будет доступен по ставке от 9,3% годовых при наличии комплексного страхования. Отмечается, что повышение коснется только тех кредитов, заявки на которые будут приняты банком с 6 ноября.

При этом ВТБ сохраняет все специальные дисконты для партнеров и промо-акции. Так, ценовые показатели программы "Больше метров — меньше ставка" (для квартир площадью от 65 квадратных метров) составят 9,3%. Оформление кредита по двум документам в рамках предложения "Победа над формальностями" будет доступно от 9,3%.

Рефинансировать ипотечные кредиты банк предлагает по ставке 9,2% по программе "Люди дела" (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и другие), для зарплатных клиентов группы ВТБ — 9,4%, для других групп клиентов — 9,7%. Ставка по программе "Военная ипотека" остается без изменений и по-прежнему будет составлять 9,3% годовых.

"Главным макроэкономическим фактором, влияющим на изменение ценовых показателей по ипотеке, является динамика ключевой ставки ЦБ РФ и конъюнктура рынка. ВТБ принял решение повысить ставки. Изменения будут минимальными, при этом у клиентов есть возможность подать заявку на кредит по актуальным ставкам до 6 ноября", — приводит пресс-служба ВТБ слова руководителя департамента ипотечного кредитования Евгения Дячкина.