ВТБ повышает ставки по ипотеке

ВТБ, второй по активам российский банк, с 6 ноября повышает ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в пресс-службе госбанка.
Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ будет доступен по ставке от 9,3% годовых при наличии комплексного страхования. Отмечается, что повышение коснется только тех кредитов, заявки на которые будут приняты банком с 6 ноября.
При этом ВТБ сохраняет все специальные дисконты для партнеров и промо-акции. Так, ценовые показатели программы "Больше метров — меньше ставка" (для квартир площадью от 65 квадратных метров) составят 9,3%. Оформление кредита по двум документам в рамках предложения "Победа над формальностями" будет доступно от 9,3%.
Рефинансировать ипотечные кредиты банк предлагает по ставке 9,2% по программе "Люди дела" (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и другие), для зарплатных клиентов группы ВТБ — 9,4%, для других групп клиентов — 9,7%. Ставка по программе "Военная ипотека" остается без изменений и по-прежнему будет составлять 9,3% годовых.
"Главным макроэкономическим фактором, влияющим на изменение ценовых показателей по ипотеке, является динамика ключевой ставки ЦБ РФ и конъюнктура рынка. ВТБ принял решение повысить ставки. Изменения будут минимальными, при этом у клиентов есть возможность подать заявку на кредит по актуальным ставкам до 6 ноября", — приводит пресс-служба ВТБ слова руководителя департамента ипотечного кредитования Евгения Дячкина.
Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре заявил, что банк может повысить ставки по ипотечным кредитам, но тогда он отметил, что тренд на повышение ставок является временным. В понедельник Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,4 процентного пункта. Минимальная ставка по кредиту в крупнейшем российском банке на приобретение готового жилья теперь составляет 9,2%, строящегося — 7,5%.