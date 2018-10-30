Ипотека скоро подорожает

Средняя ставка по ипотеке в России достигла к концу октября 9,65 процента при плановом значении в 9,5 процента. До конца года показатель продолжит расти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минстроя России Владимира Якушева.

«Уже изменилась ключевая ставка, плюс еще ряд ожиданий по регуляторике ипотечного кредитования. Это уже вносит некое беспокойство на рынке», — цитирует министра информагентство.

К началу 2019-го средняя ставка по ипотеке вырастет относительно октябрьских 9,65 процента, добавил Якушев.

«До конца года есть разные прогнозы, от 9,8 до 10 процентов. Конечно, это не радует и несколько меняет стартовые позиции нашего национального проекта ("Жилье и городская среда". — Прим. "Ленты.ру"), поэтому корректировки будут, хоть мы и изначально понимали, что нацпроект подвержен тем сигналам, которые будет давать макроэкономика, поэтому в случае чего будем корректировать исходные данные в нем», — заявил глава Минстроя.

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает четыре федеральных проекта по направлениям ипотеки, жилья, формирования комфортной городской среды и расселения аварийного фонда.

Ранее эксперты «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) подсчитали, что средний чек по ипотеке в России вырос на 10 процентов к итогам третьего квартала 2017-го. В октябре 2018 года показатель составил два миллиона рублей, тогда как годом ранее он находился на уровне 1,86 миллиона.