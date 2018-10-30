Ещё
Ипотека скоро подорожает
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.65
$
65.55
74.61
74.97
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.00
74.55
Индексы и котировки Brent
76.04
–0.08 Золото
1223.06
–0.07 РТС
1105.33
+0.67
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1344
–0.0230
16.10
1.1574
29.10
24.10
19.10

Ипотека скоро подорожает 

Lenta.ru + ещё 3 29 минут назад
Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»
Средняя ставка по ипотеке в России достигла к концу октября 9,65 процента при плановом значении в 9,5 процента. До конца года показатель продолжит расти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минстроя России Владимира Якушева.
«Уже изменилась ключевая ставка, плюс еще ряд ожиданий по регуляторике ипотечного кредитования. Это уже вносит некое беспокойство на рынке», — цитирует министра информагентство.
"Умные" счетчики за свет станут обязательными
К началу 2019-го средняя ставка по ипотеке вырастет относительно октябрьских 9,65 процента, добавил Якушев.
«До конца года есть разные прогнозы, от 9,8 до 10 процентов. Конечно, это не радует и несколько меняет стартовые позиции нашего национального проекта ("Жилье и городская среда". — Прим. "Ленты.ру"), поэтому корректировки будут, хоть мы и изначально понимали, что нацпроект подвержен тем сигналам, которые будет давать макроэкономика, поэтому в случае чего будем корректировать исходные данные в нем», — заявил глава Минстроя.
Национальный проект «Жилье и городская среда» включает четыре федеральных проекта по направлениям ипотеки, жилья, формирования комфортной городской среды и расселения аварийного фонда.
Ранее эксперты «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) подсчитали, что средний чек по ипотеке в России вырос на 10 процентов к итогам третьего квартала 2017-го. В октябре 2018 года показатель составил два миллиона рублей, тогда как годом ранее он находился на уровне 1,86 миллиона.
Последние новости
Apple выпустила новый MacBook Air и безрамочный iPad На Украине побоялись нового территориального конфликта с Россией «Адмирал Кузнецов» получил пятиметровую пробоину
Комментарии20
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курица резко подорожала250
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ53
Назван курс рубля в ноябре3
«Умные» счетчики за свет станут обязательными402
Любителей скручивать счетчики сильно расстроили201
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
01:05
Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей
Экономика Политика
11:02
«Умные» счетчики за свет станут обязательными
Личный счет
01:15
Сейф за семью замками: как хранят данные банки России
Экономика Статьи
03:26
Курица резко подорожала
Экономика
02:12
США испугались судиться с Россией и Китаем
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение