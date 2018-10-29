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Десятая часть офисов «Москва-сити» пустует
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Десятая часть офисов «Москва-сити» пустует 

News.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
По итогам III квартала этого года доля вакантных офисных площадей в ММДЦ «Москва-сити» составляет 11%. Больше всего пустующих офисов оказалось в башне «Око», меньше всего — в башне «Меркурий».
«Помимо башни "Око" высокая вакансия также зафиксирована и в "Башне на набережной": блок А — 15%, блок B — 12%. В остальных зданиях доля свободных офисов не превышает 10%», — сообщают Ведомости со ссылкой на исследование компании Knight Frank.
При этом предложение площадей в аренду на территории «Москва-сити» продолжает увеличиваться. По сравнению с прошлым годом увеличение составило 26%. В исследовании также указывается, что самые дорогие офисы расположены в «Башне на набережной», там ставка арендной платы достигает 44 тыс. рублей за кв. метр, а самые дешёвые — в «Северной башне» — 23,9 тыс. рублей за кв метр.
Ранее News.ru писал, что вся учтённая недвижимость в России стоит 670 трлн рублей. Об этом сообщила глава Росреестра, заместитель министра экономического развития РФ Виктория Абрамченко.
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