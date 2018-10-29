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Застройщик «Кутузовской мили» признан банкротом
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Застройщик «Кутузовской мили» признан банкротом 

РИА Недвижимость + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ЗАО "ФЦСР", застройщика жилого комплекса "Триумфальный" (ранее — "Кутузовская миля"), и ввел в отношении компании конкурсное производство на шесть месяцев, говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.
Суд также назначил исполнять обязанности конкурсного управляющего ФЦСР Елену Удовеченко, члена союза арбитражных управляющих "Саморегулируемой организации "Дело".
ФЦСР вело достройку проблемного жилого комплекса на Кременчугской улице, первоначально называвшегося "Кутузовская миля", с 2011 года, после отстранения подконтрольного Сергею Полонскому соинвестора проекта "Аванта". Предполагалось, что застройщик передаст все квартиры пострадавшим дольщикам до марта 2019 года. Гендиректор УК "Управление", управляющей компании ФЦСР, Максим Кретов в марте обещал достроить "Триумфальный" до конца 2018 года.
По словам источников на столичном рынке недвижимости, фактическим владельцем ФЦСР является бывшая жена главы "Роснефти" Марина Сечина.
Первоначально дело о несостоятельности ФЦСР было инициировано в 2016 году Промсвязьбанком братьев Ананьевых. Затем право требования по долгу в 786 миллионов рублей перешли АО "Галс", по требованию которого в январе 2018 года в ФЦСР была введена процедура наблюдения. Осенью в реестр требований арбитраж также включил 1,3 миллиарда рублей задолженности перед ООО "Салпа" и более 70 миллионов рублей перед кипрской Orlengton Consulting Limited.
В начале октября представитель Сечиной сообщил РБК, что ФЦСР обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с заявлением о попытке рейдерского захвата компании. По его словам, действия компаний "Галс", "Салпа" и Orlengton Consulting и Промсвязьбанка были "цепью взаимосвязанных фиктивных сделок" с целью банкротства застройщика.
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